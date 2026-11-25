Serata con Fantasika: al Centro didattico scientifico di Tradate si gioca
Fallen London RPG, Achtung! Cthulhu e Slay the Spire: The Boardgame animano l'appuntamento ludico curato da Fantasika con fasce d'età dedicate a partire dai 14 e dai 16 anni
Sabato 28 novembre 2026 arriva al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario una nuova serata dedicata alle attività ludiche con Fantasika, a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria. L’appuntamento prende il via alle 20.30 e prosegue fino alle 24.
La proposta della serata riunisce giochi di ruolo e giochi da tavolo, con tre tavoli tematici pensati per fasce d’età differenti.
I tre tavoli in programma
Al primo tavolo viene proposta “La sparizione del poeta trasfigurato” per Fallen London RPG, avventura rivolta a un pubblico dai 14 anni in su.
Il secondo tavolo ospita invece “L’eclissi che illuminò la pineta” su sistema Achtung! Cthulhu, indicato per partecipanti dai 16 anni in su, mentre al terzo tavolo è in programma “Slay the Spire: The Boardgame”, gioco da tavolo consigliato dai 14 anni in su.
Orari e modalità di partecipazione
Le attività iniziano alle 20.30 e si concludono alle 24. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotare in anticipo il proprio posto.
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