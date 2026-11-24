Serata di letture femminili alla Biblioteca di Castellanza
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, nella serata di mercoledì 25 novembre la Biblioteca di Castellanza organizza "Donne fuori copione", una serie di letture scritte dalle donne per le donne.
“Sii gentile ma non troppo”, “libera perfino di non piacere”.
Continua la rassegna di eventi dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio domani, 25 novembre 2026, alle 20:45 la Biblioteca Civica di Castellanza organizza un incontro di lettura dedicato a voci femminili che raccontano la loro ribellione da ruoli e stereotipi imposti.
“Donne fuori copione: ironia, parole e libertà” – questo il titolo della serata di domani – si propone di essere un crocevia tra ironia, emozione e riflessione.
A cura de “Le voci narranti”, e con la partecipazione di Donatella, Giuliana, Irma, Isabella, Lina e Stefania, il reading attraversa pagine di letteratura italiana e straniera, affrontando testi di autrici come Jacky Flaming, Matilde Serao, Franca Valeri, Caitlin Moran e Lella Costa.
L’incontro inizia su toni ironici e leggeri, giocando sulle aspettative e sugli standard da sempre imposti alle donne, arrivando a smontare pregiudizi e luoghi comuni sull’aspetto estetico e interiore femminile, ribaltando la figura della donna spesso descritta solo da occhi maschili.
Le letture introducono poi una seconda parte della serata, più riflessiva e diretta, con riferimenti amari al tema della violenza di genere e all’importanza di agire a fronte già dei primi segnali. Un reading per ribadire “l’importanza di ascoltare chi trova il coraggio di denunciare e sul peso delle parole, che possono ferire ma anche liberare”.
Una serata pensata dalle donne per le donne, per “dare voce a loro, alle loro storie, alla forza di essere se stesse”, per riflettere tutti su un sistema squilibrato e violento.
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