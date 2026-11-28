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Sicurezza, botteghe e futuro della città: l’iniziativa di «Varese sei tu» al Caffè Broletto di sabato 28 novembre ha messo al centro del confronto commercio di vicinato, vitalità dei quartieri e sicurezza urbana.

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L’iniziativa è nata per raccogliere le testimonianze dirette degli esercenti, mettere a fuoco le criticità quotidiane di chi lavora dietro il bancone e avviare un dialogo con istituzioni e rappresentanze economiche su come sostenere il tessuto commerciale cittadino. Secondo quanto emerso nel corso dell’appuntamento, il tema del commercio è stato affrontato in stretto collegamento con quello della sicurezza.

All’incontro hanno preso parte diversi relatori e rappresentanti istituzionali e di categoria, tra cui il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, il presidente di Confcommercio Ascom Varese Antonio Besacchi, il presidente regionale di Confesercenti Lombardia (sede di Varese) Bernardo Bianchessi, l’avvocato Sergio Terzaghi, presidente dell’associazione “Varese sei tu”. Presente anche il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e tutto il gotha provinciale e cittadino della Lega.

Intervenuto sull’iniziativa e sulle prospettive politiche, Sergio Terzaghi ha spiegato che “Varese sei tu” nasce con l’intento di riportare la città al centro del dibattito e di costruire un percorso di medio-lungo periodo, destinato a proseguire oltre le elezioni amministrative di Varese in una fase in cui, a suo giudizio, sia i partiti sia diverse realtà associative attraversano una fase di difficoltà.

Sulla possibilità di correre per il centrodestra a Varese (il suo è uno dei nomi considerati come outsider), Terzaghi ha chiarito che al momento non gli è stata avanzata alcuna richiesta e che la candidatura non rientra nella sua vocazione, aggiungendo però che, qualora glielo chiedessero, lo valuterebbe.