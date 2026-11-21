Quasi letale in trasferta (vittorie “in controllo” a Scafati e Verona, dominio a Reggio Emilia oltre al controverso KO di Trento), in affanno di fronte ai 5mila di Masnago. Il cammino della Openjobmetis nel primo quarto (abbondante) di campionato è quanto meno curioso: con un pubblico tra i più caldi e numerosi dalla propria parte, la squadra di Kastritis vanta un risicato 50% di vittorie interne, con la prima arrivata solo grazie a un libero a tempo scaduto (Trieste) e la seconda al supplementare (BC Roma). Con Virtus e Udine, invece, sono stati dolori.

Per provare a cambiare questo trend, i biancorossi ospitano – domenica 22, dalle 19 – un cliente parecchio scomodo, la Umana Reyer Venezia che si presenterà in campo con una rosa tanto lunga quanto ricca di qualità. La squadra di Spahija ha appena ritrovato Sir’Jabari Rice dopo l’infortunio, rafforzando così un reparto dalle mille punte: Watson e Bowman, Candi e Maretto oltre al “nostro” Giovanni De Nicolao.

E tra ali e lunghi la situazione non cambia, anzi… raddoppia: se Tessitori è la garanzia, Parks e Wiltjer rappresentano opzioni poderose per gli orogranata, con il canadese (27 in Eurocup a Francoforte) giudicato da molti il “pericolo pubblico numero uno”.

Vero che si gioca in cinque con un solo pallone, ma le frecce all’arco del coach di Sebenico paiono davvero infinite. Di fronte però c’è una Varese uscita rafforzata dal blitz di Reggio Emilia (a proposito: la Unahotels dopo quella scoppola ha vinto a Vilnius e – sabato sera – a Trieste!) e dal rientro di William McDowell-White. Il play australiano andrà di nuovo gestito con attenzione ma la settimana ulteriore di lavoro, senza viaggi e senza coppe dovrebbe avere aumentato la sua autonomia. Bene per Varese, visto che in altre posizioni Kastritis e gli staff hanno dovuto tamponare qualche acciacco (il più noto riguarda Nate Renfro: Ladurner è pronto a dare manforte sotto canestro).

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Di certo i biancorossi hanno ripassato l’aggressività difensiva – mossa decisiva nel partire subito con i giri alti a Reggio – ma, Kastritis dixit, hanno alzato l’attenzione sui “ripiegamenti”, ovvero sulla transizione dall’attacco alla difesa. L’anno scorso a Masnago Venezia aveva rimontato in pochi minuti uno svantaggio pressoché letale centrando un successo per certi versi clamoroso, di sicuro molto doloroso per tifosi varesini. Tra essi anche lo sponsor Rosario Rasizza per cui la partita è un derby, visto che Openjobmetis e Umana sono concorrenti nel mondo del lavoro (ma i rapporti con Luigi Brugnaro sono buoni).

Ma al di là della legittima sfida tra sponsor, il duello tra biancorossi e lagunari ha una valenza notevole nell’ottica della volata per le Final Eight di Coppa Italia. Le squadre di Kastritis e Spahija, con la Maxima Roma, sgomitano subito alle spalle delle prime quattro: chi si aggiudicherà i due punti farà un bel salto sulla strada per Torino, chi invece farà cilecca dovrà guardarsi le spalle. Spazio per rimontare ce n’è, ma – anche per la classifica avulsa – la posta in palio è davvero preziosa.

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata da VareseNews con il consueto liveblog attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico pre gara. Poi domenica, dalle 18.15 circa, il flusso continuo con tutto quello che accadrà in campo e fuori. Per connettersi a #direttavn è sufficiente CLICCARE QUI.

50 STORIE – Nella serie podcast di VareseNews “50 Storie – Un territorio” è disponibile il 13° episodio. Protagonista Andrea Meneghin, “Il capitano della Stella”. Lo trovate qui sotto.