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Servizi per l’impiego, GOL migliora le opportunità di lavoro

In Commissione Attività produttive e al CPCV di Regione Lombardia i risultati della missione valutativa su oltre 250mila utenti lombardi

palazzo regione lombardia

I percorsi più intensivi del programma GOL aumentano le probabilità di trovare lavoro a 24 mesi, ma persistono differenze territoriali nell’offerta dei servizi. È quanto emerge dalla missione valutativa illustrata nella seduta congiunta della Commissione Attività produttive, presieduta da Silvia Scurati (Lega), e del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV), guidato da Gian Mario Fragomeli (PD), di Regione Lombardia.

OLTRE 250MILA UTENTI GOL

La ricerca, promossa dal CPCV e realizzata con il DISEADE dell’Università di Milano-Bicocca, ha esaminato oltre 250mila utenti GOL tra giugno 2022 e dicembre 2024. Le Dichiarazioni di Immediata Disponibilità convalidate superano il 90%. Tra quanti hanno sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato nel 2023, tutti hanno svolto almeno un’attività di accoglienza, il 60% consulenza o accompagnamento e il 24% formazione. La presa in carico varia da circa 14 a 144 persone ogni 100 disoccupati stimati, con valori più alti nelle aree orientali e settentrionali della Lombardia.

CONSULENZA E FORMAZIONE AIUTANO L’OCCUPAZIONE

Una maggiore densità di operatori privati accreditati modifica l’organizzazione dei servizi successivi al Patto, senza incidere direttamente sulla capacità complessiva di collocamento. I percorsi con più consulenza e formazione fanno crescere la probabilità di occupazione a 24 mesi di 2 punti percentuali per l’aggiornamento e di 4 per la riqualificazione. I benefici sono più marcati per le donne disoccupate di lunga durata, con incrementi stimati fino a 8 e 14 punti, e per gli over 30. Centrale anche il ruolo degli operatori nella personalizzazione degli interventi. Scurati ha sottolineato il valore dell’accesso al lavoro per l’inclusione sociale ed economica, mentre Fragomeli ha evidenziato l’importanza di dati rigorosi per orientare le future scelte legislative.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026
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