Sessanta studenti della media Fermi di Fagnano Olona volontari alla Colletta Alimentare
Hanno risposto in tanti all'invito arrivato solo pochi giorni prima di partecipare all'iniziativa di solidarietà furoi da alcuni supeermercati della zona. Un comportamento positivo che merita di essere raccontato
Riceviamo e pubblichiamo il racconto della giornata vissuta da 60 studenti della scuola Fermi di Fagnano Olona alla Colletta Alimentare
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Sessanta ragazzi, un sabato dedicato agli altri e tanta voglia di rendersi utili.
Sabato 14 novembre, gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “E. Fermi” di Fagnano Olona hanno partecipato alla Colletta Alimentare, affiancando i volontari impegnati nei supermercati del territorio.
Accompagnati da genitori e insegnanti, gli studenti hanno contribuito alla raccolta degli alimenti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà, accogliendo i clienti e distribuendo le sportine.
L’invito a partecipare è arrivato soltanto negli ultimi giorni, ma la risposta è stata sorprendente: sessanta adesioni in pochissimo tempo, con un entusiasmo che racconta, meglio di tante parole, il desiderio dei ragazzi di rendersi utili e dare il proprio contributo a un’iniziativa di solidarietà.
Una partecipazione che assume anche un significato particolare in un periodo in cui le cronache locali danno risalto a episodi di comportamento scorretto che vedono protagonisti i giovanissimi.
«Le bravate di pochi rischiano talvolta di adombrare la quotidiana gentilezza rivoluzionaria dei bambini e dei ragazzi della nostra scuola. Esiste una maggioranza di ragazzi che ogni giorno dimostra sensibilità, rispetto e generosità, senza fare rumore e senza finire sui giornali. Eppure è proprio questa la gioventù che merita di essere raccontata. Dobbiamo parlare di loro, non solo parlare con loro» ha commentato la dirigente scolastica Tatiana Galli.
Un sentimento condiviso dal professor Riccardo Monfini, che ha accompagnato gli studenti nell’iniziativa: «Vederli così entusiasti, disponibili e attenti agli altri è motivo di grande orgoglio. Quando offriamo loro fiducia e occasioni concrete per fare del bene, sanno sorprenderci con una generosità straordinaria. Oggi sono loro a dare una bella lezione a noi adulti».
La giornata è diventata così anche un’occasione educativa: grazie all’impegno degli organizzatori e dei volontari della Colletta Alimentare, i ragazzi hanno potuto sperimentare concretamente il valore della solidarietà e scoprire che anche un piccolo gesto può fare la differenza.
È la rivincita dei bravi ragazzi: quelli che non fanno notizia per una bravata, ma che, con una sportina in mano e un sorriso, dimostrano quanto di bello sappiano fare le nuove generazioni.
I professori Monrini e Chiaramonte insieme agli alunni presso il supermercato Gigante
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