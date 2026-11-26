“Sguardi”, il podcast degli studenti del Cairoli che racconta Varese attraverso le storie di cura, arte, sport e scuola
La classe IV A (oggi V A) del liceo classico Cairoli di Varese ha realizzato il podcast "Sguardi" nell'ambito del corso curato da VareseNews all'interno del progetto Erodoto. Un percorso fatto di scrittura, grafica e interviste a figure varesine della cura, dell'arte, dello sport e dell'insegnamento
Raccontare il lavoro, le esperienze che segnano un percorso personale e il modo in cui ciascuno impara a guardare gli altri. È il filo conduttore di “Sguardi”, il podcast realizzato nella primavera del 2026 dagli studenti e dalle studentesse della classe IV A (oggi V A) del liceo classico Ernesto Cairoli di Varese, sotto la supervisione della professoressa Francesca Urizzi e il coordinamento del giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti, nell’ambito del progetto Erodoto.
ASCOLTA QUI LE PUNTATE DEL PODCAST
Il progetto è il risultato di un laboratorio articolato che ha affiancato alle interviste un lavoro sugli aspetti tecnici, sulla scrittura e sulla parte grafica, arricchito da lezioni in presenza con esperti del settore.
Al centro delle puntate ci sono voci e testimonianze legate al territorio varesino, provenienti dagli ambiti della cura, dell’arte, dello sport e dell’insegnamento: tra gli ospiti intervistati figurano Federico Deho, Alberto Reggiori, Matteo Perazzolo, Sonia Chirico e Paola Tiezzi. Ogni episodio mette al centro il racconto diretto degli ospiti, soffermandosi sul valore dello “sguardo” nella propria professione e nelle relazioni con gli altri.
Gli episodi e il lavoro completo realizzato dalla classe sono ascoltabili nella sezione dedicata del sito Parole come ponti.
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