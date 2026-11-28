Si accende il Giardino delle Meraviglie: luci, videomapping e canzoni originali per il Natale ai Giardini Estensi di Varese
Taglio del nastro sabato 28 novembre nel parco di Palazzo Estense. Lo spettacolo, all'ottava edizione consecutiva, sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 17 alle 22
Il Natale di Varese ha acceso il suo appuntamento più atteso. Nella sera di sabato 28 novembre il parco di Palazzo Estense si è trasformato nel Giardino delle Meraviglie, il percorso di luci, proiezioni e musica che da otto anni accompagna le feste in città. All’inaugurazione erano presenti tantissime persone, tra famiglie e bambini.
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La novità: le proiezioni lungo il carpineto
La grande novità dell’edizione 2026 sono le proiezioni che si sviluppano lungo tutto il carpineto e nella zona della fontana. Un percorso immersivo che accompagna il pubblico attraverso una storia originale pensata per il Natale e intitolata «Il Treno dei Sogni»: un viaggio fantastico seguendo un treno speciale che attraversa paesaggi incantati e raccoglie sorrisi.
Le scene guidano i visitatori dal Natale che si prepara nelle case, tra addobbi e decorazioni, alla musica che anima il giardino, dai giochi sulla neve alla convivialità della tavola delle feste, fino al viaggio del treno.
La vicesindaca Ivana Perusin ha sottolineato il valore dell’appuntamento: «Il Giardino delle Meraviglie di Natale è uno degli appuntamenti più attesi e quest’anno abbiamo voluto arricchirlo con una novità importante: le proiezioni che accompagnano i visitatori lungo tutto il carpineto e nella zona della fontana, dando vita a un vero e proprio racconto immersivo». Lo spettacolo, ha aggiunto, è «un viaggio nella fantasia, nella musica e nelle emozioni del Natale, pensato soprattutto per i bambini, ma capace di coinvolgere anche gli adulti e le famiglie».
Come è fatto l’allestimento
L’allestimento punta anche sulla tradizione. Le facciate della corte centrale di Palazzo Estense sono illuminate in modo fisso, mentre luci di colore bianco caldo corrono lungo i bossi, le aiuole, i prati, le siepi del parterre e quelle intorno alla fontana, fino al carpineto. Sui bossi e sulle siepi laterali prendono vita giochi di luce, videomapping e soggetti animati, accompagnati da canzoni originali.
Il cuore dello spettacolo è la zona dei grandi alberi dietro la fontana, dove la vegetazione si anima con il movimento delle luci in una narrazione pensata a 180 gradi. Una novità riguarda anche chi aspetta l’inizio dello show: tra uno spettacolo e l’altro, sui bossi viene proiettato l’orario della replica successiva e nell’ultimo minuto parte un conto alla rovescia luminoso.
Orari, ingresso e pista di pattinaggio
Il Giardino delle Meraviglie, con ingresso da via Sacco, resterà aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 17 alle 22. L’ingresso è gratuito. Ai Giardini Estensi è aperta anche la pista di pattinaggio, gestita dall’associazione culturale Arti Libere di Milano, alla sua prima esperienza a Varese, che organizzerà mattinate gratuite per le scuole ed eventi musicali nei fine settimana.
Un Natale diffuso: mercatini, Sacro Monte e sosta gratuita
Il Giardino delle Meraviglie si conferma uno degli appuntamenti centrali del Natale a Varese 2026, insieme a mercatini, luminarie del centro, eventi nei quartieri e iniziative al Sacro Monte. L’obiettivo, ha spiegato Perusin, è «rendere il Natale a Varese sempre più bello, attrattivo e capace di richiamare visitatori anche da fuori città».
Gli appuntamenti proseguono in tutta la città:
da venerdì 27 novembre in piazza Monte Grappa sono accesi l’albero e le trenta casette del mercatino;
al Sacro Monte, dal 5 dicembre si illumineranno sottopassi, fontana e campanile, e dal 16 dicembre tutte le cappelle avranno l’illuminazione serale;
il 13 dicembre è prevista l’inaugurazione del campanile e il 29 dicembre la fiaccolata;
per chi arriva in auto, fino al 17 gennaio la sosta nelle aree verdi è gratuita ogni venerdì dalle 14 e per tutto il sabato, oltre che nei sei giorni prima di Natale.
Il Natale scalda Varese: acceso l’albero in piazza Monte Grappa e partono i mercatini
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