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Il Natale di Varese ha acceso il suo appuntamento più atteso. Nella sera di sabato 28 novembre il parco di Palazzo Estense si è trasformato nel Giardino delle Meraviglie, il percorso di luci, proiezioni e musica che da otto anni accompagna le feste in città. All’inaugurazione erano presenti tantissime persone, tra famiglie e bambini.

Galleria fotografica Si accende il Giardino delle Meraviglie: luci, videomapping e canzoni originali per il Natale ai Giardini Estensi di Varese 4 di 11

La novità: le proiezioni lungo il carpineto

La grande novità dell’edizione 2026 sono le proiezioni che si sviluppano lungo tutto il carpineto e nella zona della fontana. Un percorso immersivo che accompagna il pubblico attraverso una storia originale pensata per il Natale e intitolata «Il Treno dei Sogni»: un viaggio fantastico seguendo un treno speciale che attraversa paesaggi incantati e raccoglie sorrisi.

Le scene guidano i visitatori dal Natale che si prepara nelle case, tra addobbi e decorazioni, alla musica che anima il giardino, dai giochi sulla neve alla convivialità della tavola delle feste, fino al viaggio del treno.

La vicesindaca Ivana Perusin ha sottolineato il valore dell’appuntamento: «Il Giardino delle Meraviglie di Natale è uno degli appuntamenti più attesi e quest’anno abbiamo voluto arricchirlo con una novità importante: le proiezioni che accompagnano i visitatori lungo tutto il carpineto e nella zona della fontana, dando vita a un vero e proprio racconto immersivo». Lo spettacolo, ha aggiunto, è «un viaggio nella fantasia, nella musica e nelle emozioni del Natale, pensato soprattutto per i bambini, ma capace di coinvolgere anche gli adulti e le famiglie».

Come è fatto l’allestimento

L’allestimento punta anche sulla tradizione. Le facciate della corte centrale di Palazzo Estense sono illuminate in modo fisso, mentre luci di colore bianco caldo corrono lungo i bossi, le aiuole, i prati, le siepi del parterre e quelle intorno alla fontana, fino al carpineto. Sui bossi e sulle siepi laterali prendono vita giochi di luce, videomapping e soggetti animati, accompagnati da canzoni originali.

Il cuore dello spettacolo è la zona dei grandi alberi dietro la fontana, dove la vegetazione si anima con il movimento delle luci in una narrazione pensata a 180 gradi. Una novità riguarda anche chi aspetta l’inizio dello show: tra uno spettacolo e l’altro, sui bossi viene proiettato l’orario della replica successiva e nell’ultimo minuto parte un conto alla rovescia luminoso.

Orari, ingresso e pista di pattinaggio

Il Giardino delle Meraviglie, con ingresso da via Sacco, resterà aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 17 alle 22. L’ingresso è gratuito. Ai Giardini Estensi è aperta anche la pista di pattinaggio, gestita dall’associazione culturale Arti Libere di Milano, alla sua prima esperienza a Varese, che organizzerà mattinate gratuite per le scuole ed eventi musicali nei fine settimana.

Un Natale diffuso: mercatini, Sacro Monte e sosta gratuita

Il Giardino delle Meraviglie si conferma uno degli appuntamenti centrali del Natale a Varese 2026, insieme a mercatini, luminarie del centro, eventi nei quartieri e iniziative al Sacro Monte. L’obiettivo, ha spiegato Perusin, è «rendere il Natale a Varese sempre più bello, attrattivo e capace di richiamare visitatori anche da fuori città».

Gli appuntamenti proseguono in tutta la città:

da venerdì 27 novembre in piazza Monte Grappa sono accesi l’albero e le trenta casette del mercatino;

al Sacro Monte, dal 5 dicembre si illumineranno sottopassi, fontana e campanile, e dal 16 dicembre tutte le cappelle avranno l’illuminazione serale;

il 13 dicembre è prevista l’inaugurazione del campanile e il 29 dicembre la fiaccolata;

per chi arriva in auto, fino al 17 gennaio la sosta nelle aree verdi è gratuita ogni venerdì dalle 14 e per tutto il sabato, oltre che nei sei giorni prima di Natale.