A Monza il Natale comincia sabato 21 novembre. La città si prepara ad accendere le feste con “Insieme a Natale 2026”, il programma di iniziative che porterà musica, luci, mercatini, spettacoli e attività nelle piazze, nelle vie del centro storico e nei quartieri, accompagnando la città fino all’Epifania.

L’inaugurazione ufficiale è in programma alle 17.15 in piazza Roma, alla presenza del sindaco, dei rappresentanti istituzionali e dei partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Seguiranno l’accensione delle luminarie e il concerto gospel del Sol Quair Gospel Choir.

A illuminare Monza saranno oltre 600 addobbi luminosi distribuiti in più di 40 vie cittadine, per un totale di oltre dieci chilometri di luci a led. Le installazioni si estenderanno da piazza Carducci a via Mantegazza e da largo IV Novembre a via Vittorio Emanuele. Suggestiva anche l’illuminazione di viale Cesare Battisti, dove le luci accompagneranno i filari di alberi laterali.

Tra le attrazioni delle feste torna il Villaggio di Natale, con le sue casette dedicate ai prodotti artigianali, che animerà il centro storico tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. In largo IV Novembre sarà invece possibile pattinare sul ghiaccio grazie alla pista aperta quotidianamente.

Il programma comprende anche le giostre, il tradizionale Presepe in piazza Trento e Trieste e il calendario dell’Avvento in piazza San Pietro Martire, dal 1° al 23 dicembre. Non mancheranno iniziative di solidarietà, appuntamenti nelle biblioteche, cori, concerti, spettacoli e laboratori, con proposte rivolte a diverse fasce d’età e pensate per coinvolgere anche i quartieri cittadini.

Le iniziative proseguiranno fino al 6 gennaio, con l’obiettivo di rendere il periodo delle feste un’occasione per vivere e frequentare la città.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Monza: https://bit.ly/4eGpFKl

In occasione delle manifestazioni sono previste anche modifiche alla viabilità e ai percorsi delle linee autobus nel centro storico. Le informazioni sono disponibili a questo link: https://bit.ly/48rdUE8