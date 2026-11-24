Si cerca Cristopher è scomparso da Gallarate da domenica 22 novembre
Quindici anni, non si fa sentire da due giorni: l'ultimo "avvistamento" in stazione. La scomparsa denunciata ai carabinieri di Gallarate
La famiglia ha lanciato un avviso di ricerca per la scomparsa di Cristopher, 15 anni, residente a Gallarate. Il ragazzo non dà notizie da due giorni: l’ultimo avvistamento “digitale” risale a domenica sera, quando il suo telefono ha segnalato per l’ultima volta la posizione, alla stazione ferroviaria di Gallarate.
«Poi da lì in avanti il telefono risulta spento e quindi non abbiamo più la posizione» spiegano gli amici. La scomparsa è stata denunciata anche ai carabinieri di Gallarate.
Christopher abita a Gallarate con la famiglia, è di origini cubane ma è cresciuto in Italia ed è cittadino italiano. La sua scomparsa, il fatto che non sia tornato a casa per due notti ha subito preoccupato tutti: «È un bravo ragazzo, aveva sempre la posizione condivisa con sua mamma, che sapeva sempre dov’era.
Chi lo avesse visto nei giorni scorsi o lo avvistasse oggi può contattare il numero 351 6839317 o fare riferimento ai carabinieri della caserma di Gallrae.
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