La grande partecipazione di pubblico, l’entusiasmo dei contradaioli e la presenza di tanti giovani tra gli organizzatori sono i segnali più incoraggianti lasciati dalla 78ª edizione del Palio della Rama di Pomm. A una settimana dalla conclusione della manifestazione, che ha visto i Paisaan Quadar conquistare la vittoria, l’associazione Rama di Pomm traccia un bilancio positivo, senza nascondere le difficoltà che accompagnano l’organizzazione di un evento così impegnativo. L’obiettivo resta quello di mantenere viva una tradizione che dal 1948 fa parte della storia di Madonna in Campagna e di Gallarate, coinvolgendo sempre più persone e trasmettendo alle nuove generazioni la passione per il Palio.

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Una passione che si tramanda

«Siamo contenti della partecipazione che abbiamo registrato per la 78ª edizione del Palio, che ha visto impegnati ancora una volta tanti contradaioli che hanno deciso di dedicare tempo ed energie per mantenere viva la nostra tradizione», commenta Daniele Mazzetti, presidente dell’associazione Rama di Pomm. Un entusiasmo testimoniato dalla grande presenza di pubblico non soltanto domenica 15 novembre, in occasione delle gare conclusive in via Pacinotti, ma anche durante i due appuntamenti domenicali che hanno preceduto la giornata finale. Tra bandiere, cori e incitamenti, il Palio ha confermato il forte legame con il rione. A colpire gli organizzatori è stata soprattutto la partecipazione dei più giovani, un aspetto tutt’altro che scontato. «È stato bello assistere dal palco alle gare e vedere la passione che, dopo tanti anni, continua a vivere nelle persone che si sfidano per conquistare il gagliardetto. Non so in quanti se ne siano accorti, ma tre dei nostri quattro capi contrada sono giovanissimi. Questo significa che ci sono ancora ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco per il Palio, un qualcosa che non diamo per scontato, perché sappiamo quanta fatica e quante energie richieda organizzare una manifestazione come la nostra». Un legame tra generazioni emerso anche durante la serata delle premiazioni, quando sul palco, per consegnare la coppa della Pro Loco, sono saliti anche Luca Pidone (figlio di Martino Pidone scomparso da poco), la moglie Caterina e la presidente Concetta Masiello per ricordare la sua vicinanza al Palio. I Paisaan, oltre alla coppa per il primo posto e il trofeo del Palio dedicato a Comerio Pietro, hanno ricevuto anche la coppa Mario Garavaglia per aver vinto 3 edizioni dalla comparsa del trofeo nel 2019.

Il grazie a chi sostiene il Palio

Il bilancio dell’edizione appena conclusa è anche l’occasione per ringraziare le tante persone e realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. «Vorrei ringraziare Iris Accoglienza, che ha realizzato delle decorazioni appositamente per il nostro Palio, contribuendo ad abbellire il sagrato della chiesa durante la messa e il palco in occasione delle premiazioni e anche agli organizzatori di San Tito per la collaborazione che ci ha permesso di abbellire il rione con alcune delle loro creazioni – aggiunge Mazzetti – Un grazie anche all’associazione 3A di Gallarate, che ha accolto con grande entusiasmo la nostra proposta di allestire una mostra nel foyer del Teatro Nuovo». Particolarmente apprezzata dagli organizzatori anche la decisione dell’associazione artistica di donare al Palio gli stendardi realizzati per la mostra, che potranno così essere utilizzati nelle prossime edizioni. Un ringraziamento va inoltre ai sostenitori ( «sia a quelli che accompagnano la manifestazione da anni sia a coloro che hanno scelto di sostenerla più recentemente»), all’amministrazione comunale e alla Fondazione comunitaria del Varesotto, sponsor. «Ogni contributo, anche il più piccolo, ci permette di portare avanti una tradizione importante non soltanto per Madonna in Campagna, ma per tutta Gallarate», sottolinea Mazzetti.

L’appello ai residenti e lo sguardo alla 79ª edizione

Gli stendardi, le decorazioni e il materiale utilizzato durante il Palio sono stati riposti con cura, ma per i volontari il lavoro non si ferma. L’organizzazione della 79ª edizione richiederà nuovi preparativi, dalla scelta dei giochi alla ricerca degli sponsor, fino alle iniziative per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. Proprio il coinvolgimento rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro della manifestazione.

In un periodo in cui soprattutto i giovani hanno tante opportunità e alternative per trascorrere il tempo libero, riuscire ad avvicinare nuove famiglie e nuovi volontari richiede un impegno costante. «Quest’anno abbiamo dovuto fare degli sforzi in più per garantire una corretta e sicura organizzazione del Palio, ma sappiamo benissimo che anche questo fa parte del gioco», spiega il presidente. Da qui un appello rivolto direttamente agli abitanti del quartiere: «Fatevi avanti, perché il Palio ha bisogno di voi. Solo se le persone hanno la volontà di mettersi in gioco una tradizione può proseguire, essere tramandata e diventare parte della storia di qualcun altro». È questo lo spirito con cui l’associazione guarda al futuro: continuare a costruire occasioni di incontro, mantenere vivo il legame tra le generazioni e fare in modo che i bambini che oggi applaudono i contradaioli possano diventare, domani, i protagonisti del Palio. Perché dietro ogni edizione ci sono mesi di lavoro, ma anche quei sorrisi, quegli abbracci e quelle urla di incitamento che ripagano gli organizzatori degli sforzi fatti e danno loro la voglia di ricominciare.