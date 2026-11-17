Gira nuda per strada e quando arrivano i carabinieri aggredisce i militari, e per questo viene arrestata. È così finita di fronte al giudice una donna di 26 anni fermata nella serata di lunedì.

«Sono una persona complicata e fragile, mi butto spesso sull’alcool e mi fa perdere il controllo, non ricordo nemmeno cosa sia successo», ha spiegato la ragazza di fronte al giudice, e ha pure raccontato di una relazione piuttosto burrascosa con il fidanzato. Ed è proprio a causa dei litigi col compagno, anche lui con problemi di dipendenza, che la donna ha dato in escandescenze andando in strada nuda e obbligando i carabinieri a tre uscite.

Verso le 19.30 di ieri, l’episodio più grave, con l’aggressione agli agenti che hanno fatto scattare le manette (provocava problemi anche alla circolazione stradale – il fatto è avvenuto in una traversa di via Kennedy – oltre a scagliarsi contro gli operanti con calci e spintoni).

La donna, residente a Solbiate con Cagno (Como), è stata denunciata l’estate scorsa e a ottobre sempre per resistenza a pubblico ufficiale. Il pm Davide Toscani ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nella casa dei familiari (e non dal compagno, denunciato tempo fa dalla stessa ragazza per reati contro la persona) e in subordine al divieto di dimora in provincia di Varese. Il difensore Andrea Brenna ha chiesto l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e in subordine il divieto di dimora nel Comune di Malnate o in ulteriore alternativa ai domiciliari a Solbiate.