Un contributo a fondo perduto fino a 5mila euro per rendere più sicuri e accessibili bar, ristoranti e locali notturni. È questo il cuore di “Vieni a Vivere a Varese in Sicurezza”, il bando aperto dal 12 novembre per sostenere gli esercenti della provincia che investono nella riqualificazione e nella tutela dei propri spazi.

Una misura che va ben oltre il semplice incentivo economico e che si inserisce pienamente nella strategia pluriennale della Camera di Commercio dedicata all’attrattività del territorio nella sua totalità, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni. Rendere il territorio di Varese un luogo in cui scegliere di vivere, studiare e lavorare significa infatti garantirne anche la vivibilità quotidiana e la sicurezza: non è un caso che il bando riprenda nel nome, e nello spirito, il già avviato progetto “Vieni a Vivere a Varese”, saldandolo con l’impegno dell’Ente nel “Protocollo di intesa per la gestione partecipata della movida nella provincia di Varese e per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”.

I contributi sono riservati proprio agli esercenti che aderiscono a questo accordo, con l’obiettivo di fare squadra contro il degrado e trasformare i locali in presidi di accoglienza. Nel concreto, le risorse messe a disposizione permetteranno ai titolari di esercizi pubblici di coprire metà delle spese sostenute per una serie di interventi mirati: dall’installazione e l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza al potenziamento dell’illuminazione nelle aree esterne di pertinenza, fino a tutte quelle opere necessarie a garantire la piena accessibilità degli spazi. L’agevolazione prevede un rimborso del 50% dell’investimento, fino a un tetto massimo di 5.000 euro per attività (a fronte di una spesa minima di 1.500 euro).

Una boccata d’ossigeno importante per il comparto, resa ancora più flessibile dalla retroattività della misura: rientrano nel bando tutte le spese effettuate a partire dal 9 luglio 2026 e fino al 30 giugno 2027. Per accedere ai fondi c’è tempo fino al 26 febbraio 2027, data ultima per presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica. Trattandosi però di una misura soggetta all’esaurimento delle risorse disponibili, per gli operatori del settore il tempismo sarà decisivo.