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Videosorveglianza condivisa con la Polizia locale e avvio della presenza fissa della Polizia ferroviario sono i due punti centrali in tema di sicurezza delle stazioni cittadine, e su entrambi i fronti il Comune di Saronno si sta muovendo.

Lo spiega la sindaca Ilaria Pagani che in una nota diffusa questa mattina fa il punto sui due fronti aperti e sui passaggi ancora necessari per arrivare a una presenza stabile della Polizia Ferroviaria.

Videosorveglianza, in arrivo la convenzione

Da una parte c’è la convenzione con Ferrovienord per consentire alla Polizia locale di utilizzare i flussi video delle telecamere delle stazioni di Saronno e Saronno Sud, di cui si è parlato nei giorni scorsi in Regione.

Il Comune, spiega Ilaria Pagani, ha approvato con la deliberazione di Giunta numero 294 del 5 novembre scorso la convenzione con Ferrovienord per l’utilizzo delle immagini registrate dagli impianti presenti nelle due stazioni cittadine. La sottoscrizione dell’accordo è prevista in questi giorni.

Un passaggio che consentirà di rafforzare la collaborazione tra la Polizia locale e la società ferroviaria, migliorando le possibilità di monitoraggio e la tempestività degli interventi.

Pagani ringrazia Ferrovienord per la disponibilità e la collaborazione, sottolineando che la sicurezza delle stazioni e delle aree ferroviarie richiede un lavoro condiviso tra tutti i soggetti coinvolti.

Polfer, lavori in conclusione ma serve ancora l’atto nazionale

L’altro capitolo riguarda il presidio della Polizia ferroviaria nella stazione di Saronno. La sindaca accoglie con soddisfazione l’aggiornamento diffuso da Ferrovienord sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione degli spazi destinati a ospitare gli agenti, ringraziando la società per l’impegno nel portare a termine l’intervento.

Ilaria Pagani precisa che il completamento dei locali e l’effettiva istituzione del Posto di Polizia Ferroviaria sono però due passaggi distinti. La conclusione dei lavori, infatti, non comporta automaticamente l’attivazione del presidio: «Quest’ultima non dipende dal Comune né dal completamento dei lavori, ma richiede l’adozione dell’apposito atto ordinativo unico a livello nazionale, necessario a formalizzare l’istituzione del presidio».

Nel frattempo, l’auspicio dell’Amministrazione è che proseguano le attività degli agenti della Polfer già presenti alla stazione di Saronno attraverso controlli e pattugliamenti, in attesa che si completi l’iter amministrativo necessario per rendere stabile e operativo il nuovo comando.

La sindaca assicura che continuerà a seguire il percorso, mantenendo aperto il confronto con la Prefettura e con gli altri interlocutori istituzionali: «L’obiettivo non è fare nuovi annunci, ma arrivare a un risultato concreto: garantire a Saronno una presenza stabile della Polizia ferroviaria, adeguata al ruolo strategico della nostra stazione e alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori».