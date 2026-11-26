Appuntamento venerdì 27 novembre alle 20:45 al salone Varesecorsi con il patrocinio del Comune per un confronto aperto sul nuovo Codice della Strada e sulla tutela di pedoni e ciclisti

Fiab e Legambiente di Varese promuovono un incontro pubblico dedicato alla sicurezza stradale, al nuovo Codice della Strada e alle preoccupazioni legate alla mobilità attiva, nell’ambito di una campagna di R.I.M.E. (Rete Italiana Mobilità Equa). L’appuntamento è in programma venerdì 27 novembre alle 20:45 in piazza Motta 4, al salone Varesecorsi di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese.

La serata nasce come momento di confronto aperto su mobilità e tutela di chi si muove a piedi o in bicicletta, inserendosi in un percorso di sensibilizzazione sul territorio cittadino. Il tema della sicurezza pedonale è tornato al centro dell’attenzione anche domenica 15 novembre, quando Fiab e Legambiente a Varese hanno ricordato i 12 pedoni che hanno perso la vita negli ultimi 10 anni.

Letture e spunti di riflessione

Nel corso dell’incontro, a cura dell’associazione “Parole in Viaggio”, verranno proposti due brani letterari pensati per offrire spunti di riflessione sul rapporto con i tempi, gli spazi e la vita quotidiana.

Le letture pescheranno da “A questo poi ci pensiamo” (2013) di Mattia Torre e da “La vita agra” (1962) di Luciano Bianciardi.

Una campagna di informazione e divulgazione

L’iniziativa rientra nell’attività di informazione e divulgazione promossa da R.I.M.E. (Rete Italiana Mobilità Equa) per approfondire il dibattito sulle regole della strada e sulle ricadute per la mobilità attiva.

Tra i contributi esplicativi sul tema viene richiamata anche la sintesi curata da Andrea Colombo, consulente esperto di mobilità e sicurezza stradale.