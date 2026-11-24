È un luogo comune che la formazione sulla sicurezza sia un obbligo noioso: ore da trascorrere davanti a una presentazione, argomenti già sentiti, un test da superare per tornare al lavoro. Ma i dati sugli infortuni impongono di prendere la questione sul serio. Nei primi otto mesi del 2026, le denunce di infortunio in occasione di lavoro sono aumentate del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025; quelle con esito mortale del 2%. Sono i dati provvisori INAIL pubblicati il 9 ottobre.

Numeri che fanno nascere una domanda: se la formazione fosse diversa, potrebbe cambiare qualcosa anche nel modo di lavorare?

Gli infortuni hanno molteplici cause e la formazione è una componente della prevenzione, insieme all’organizzazione, alle attrezzature e alle condizioni di lavoro. Ma proprio per questo vale la pena chiedersi quanto sia efficace: che cosa resta dopo il corso? Che cosa si sa riconoscere, decidere e fare meglio?

La ricerca offre indicazioni concrete. E mette al centro il modo in cui le persone vengono coinvolte.

Imparare facendo: il coinvolgimento conta

Una meta-analisi pubblicata sull’American Journal of Public Health ha esaminato 95 studi, per un totale di 20.991 partecipanti, sull’efficacia della formazione in salute e sicurezza. Il risultato: i metodi che richiedevano una partecipazione più attiva, con pratica, confronto ed esempi di comportamento, erano generalmente più efficaci nell’acquisizione delle conoscenze e nella riduzione degli esiti negativi, come incidenti e infortuni.

La conseguenza è semplice: ascoltare una spiegazione e affrontare una situazione sono esperienze diverse. Individuare un rischio in uno scenario, discutere una scelta o esercitarsi permette di far emergere dubbi che durante una lezione possono restare nascosti.

È anche il motivo per cui una formazione cucita sulle esigenze dell’azienda può rendere i contenuti più vicini alle persone: gli esempi riguardano le loro mansioni, le difficoltà sono riconoscibili, le competenze hanno un’applicazione concreta.

Con i visori, si entra nell’esperienza

La realtà virtuale aggiunge una possibilità: immergere il partecipante in uno scenario simulato e portarlo a osservare ciò che accade da una prospettiva diversa.

Uno studio PwC del 2020 sulla formazione alla leadership inclusiva ha rilevato, tra i partecipanti formati in realtà virtuale, una concentrazione fino a quattro volte superiore rispetto all’e-learning e 1,5 volte rispetto all’aula. Il coinvolgimento emotivo nei contenuti risultava 3,75 volte maggiore rispetto all’aula. Sono risultati di quello specifico percorso sulle competenze relazionali, che mostrano il potenziale del metodo, senza rappresentare una misura della riduzione degli infortuni.

StruQture dispone di visori per offrire esperienze di formazione immersiva, da inserire nei percorsi in funzione degli obiettivi. L’esperienza può diventare il punto di partenza per un confronto guidato: che cosa hai osservato? Che cosa ti è sfuggito? Quale scelta avresti fatto?

È questo passaggio dall’esperienza alla riflessione che aiuta a dare significato alla tecnologia.

Anche l’e-learning può essere efficace: conta come è progettato

La formazione online può conciliare apprendimento e organizzazione del lavoro. La sua efficacia, però, dipende dalla progettazione.

Una meta-analisi pubblicata su Personnel Psychology nel 2006 rilevava un vantaggio medio del 6% della formazione via web nell’apprendimento di conoscenze teoriche rispetto all’aula, e risultati equivalenti per le conoscenze procedurali. Un dettaglio è decisivo: a parità di metodo didattico, il vantaggio sulle conoscenze teoriche scompariva. A fare la differenza erano dunque le modalità di insegnamento, più che lo schermo o la presenza fisica.

Per un’azienda, significa scegliere il formato in base alle competenze da sviluppare, prevedendo occasioni di esercitazione, verifica e riscontro.

La piattaforma e-learning di StruQture permette di organizzare la fruizione online dei corsi per le tipologie che ammettono questa modalità. Si affianca alla formazione in aula, in videoconferenza e direttamente presso le aziende, per costruire percorsi compatibili con le esigenze operative.

Dalle esigenze dell’azienda a un percorso su misura

Un nuovo macchinario, un cambio di mansione, l’ingresso di nuovi colleghi o una procedura applicata con difficoltà: sono situazioni da cui partire per definire una formazione utile.

StruQture progetta percorsi personalizzati, considerando attività, rischi, ruoli e competenze da sviluppare. Anche i Safety Day diventano occasioni per coinvolgere i gruppi e confrontarsi sulla prevenzione attraverso esperienze legate alla realtà aziendale.

Per capire se il percorso funziona, è utile fissare fin dall’inizio risultati osservabili: riconoscere correttamente un rischio, applicare una procedura, sapere a chi segnalare un’anomalia. Verifiche prima e dopo il corso, seguite dall’osservazione sul lavoro, aiutano a individuare ciò che è stato acquisito e ciò che richiede ulteriore attenzione.

Formazione finanziata: il supporto per renderla possibile

La qualità di un piano formativo passa anche dalla sua sostenibilità economica e organizzativa. StruQture supporta le aziende nella gestione della formazione finanziata e nell’accesso ai fondi interprofessionali, aiutandole a valutare le opportunità disponibili in relazione ai propri fabbisogni.

Pianificare per tempo consente di mettere in relazione obiettivi, percorsi e strumenti di finanziamento, verificando requisiti e condizioni.

Il prossimo corso può partire da una domanda diversa: Che cosa devono saper fare meglio le persone della tua azienda?

Per approfondire, segui il canale YouTube di StruQture, dove pubblichiamo video e contributi dei nostri professionisti su sicurezza, formazione e altri temi di interesse per le imprese.