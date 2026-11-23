Dopo la rissa dell’altra sera in via Garibaldi, la questione della sicurezza urbana torna al centro dell’agenda politica cittadina.

Dopo la Lega ad intervenire è Saronno Civica, che torna a sollecitare l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Ilaria Maria Pagani, chiedendo che agli annunci e alle iniziative sulla sicurezza seguano interventi concreti e soprattutto risultati verificabili.

Il gruppo civico dell’ex sindaco Airoldi parte dalla proposta dei cartelli affissi sui lampioni con indicazioni su come comportarsi in caso di pedinamento, una delle iniziative promosse dall’Amministrazione. «Davvero l’Amministrazione Pagani, la stessa che ha indicato la sicurezza come una priorità assoluta per la città, risponde all’emergenza appendendo cartelli ai lampioni con consigli su come difendersi dai pedinamenti?», si chiede Saronno Civica.

Il gruppo riconosce l’utilità delle campagne informative e degli interventi annunciati, ma sottolinea che «un cartello può ricordare comportamenti prudenti, ma non sostituisce la presenza sul territorio, il presidio delle aree più critiche e una strategia capace di produrre risultati concreti».

Lavorare insieme per la sicurezza

Saronno Civica ricorda quindi le proposte avanzate lo scorso giugno, quando aveva invitato l’Amministrazione e tutte le forze politiche a lavorare insieme a un piano per la sicurezza, richiamando il documento “Saronno 2030 – Sicura, Inclusiva, Attrattiva”, già presentato e trasmesso ai gruppi consiliari. Un progetto che prevede il potenziamento della Polizia locale, il rafforzamento della videosorveglianza, una maggiore collaborazione con Prefettura e forze dell’ordine, oltre a interventi di prevenzione sociale e rigenerazione urbana.

«Per mesi abbiamo sentito ripetere che sulla sicurezza non conta il colore politico e che bisogna lavorare insieme. Bene. Allora discutiamo le proposte. Confrontiamoci sui dati. Valutiamo le soluzioni», afferma il gruppo civico, che contesta anche il fatto che le proprie sollecitazioni vengano talvolta interpretate come polemiche anziché come contributi al confronto.

Dove sono i risultati del Piano Sicurezza?

Nel comunicato Saronno Civica richiama anche il piano sicurezza da circa 100mila euro annunciato dall’Amministrazione e l’ampliamento dei pattugliamenti nelle fasce orarie considerate più critiche. Da qui una serie di domande rivolte alla Giunta: «Quante risorse sono state effettivamente impegnate e quanto è stato speso? Quante ore aggiuntive di servizio sono state garantite? In quali quartieri e con quali risultati?».

«Infine – conclude Saronno Civica – una considerazione sulla frase secondo cui “la sindaca non fa i pattugliamenti”. È vero. Nessuno chiede alla sindaca di pattugliare le strade. Ma i cittadini hanno il diritto di sapere se le pattuglie ci sono, quante sono, quali risorse sono state impiegate e quali risultati stanno producendo. Perché gli annunci fanno i titoli, ma i risultati fanno la differenza. E questa è la responsabilità di chi governa».