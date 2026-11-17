L’oncologia dell’ospedale di Varese ha un nuovo direttore. Termina, quindi, la reggenza della Prof.ssa Marta Coscia che era subentrata al professor Francesco Grossi lo scorso anno.

Sarà la dottoressa Simona Secondino a dirigere la Struttura complessa di Oncologia dell’Asst Sette Laghi di Varese. La dottoressa, laureatasi nel 1999 e specializzatasi nel 2003 all’Università di Milano, arriva dall’IRCCS San Matteo di Pavia dove si occupava della diagnosi, del trattamento e del follow-up di pazienti adulti affetti da tumori solidi.

Le sue principali aree di competenza includono: tumori del testicolo, sarcomi e terapie cellulari adottive e terapie all’interno del Programma Trapianti Congiunto.

La nomina è stata formalizzata con la deliberazione numero 881 del 12 novembre 2026 dopo aver effettuato il concorso indetto con urgenza nel luglio scorso quando l’Università dell’Insubria ha rinunciato alla direzione.

L’incarico avrà una durata di cinque anni e decorrerà dalla data che sarà indicata nel contratto individuale, come previsto dal provvedimento aziendale. La scelta arriva al termine della procedura di selezione avviata dall’Asst Sette Laghi il 16 luglio scorso per individuare il nuovo responsabile della struttura che, dunque, non è più di ambito universitario.

Simona Secondino si è classificata al primo posto nella graduatoria che ha visto sei idonei.

Sulla base dell’esito della procedura, la direzione generale ha quindi disposto il conferimento dell’incarico alla dottoressa Secondino.Con questa nomina viene individuata la nuova figura chiamata a guidare la struttura di Oncologia dell’azienda sociosanitaria varesina, un servizio centrale nel percorso di diagnosi, trattamento e assistenza dei pazienti affetti da patologie tumorali.