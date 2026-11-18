Scoprire che propria figlia è affetta da una malattia rara grave, per una giovane famiglia vuol dire ritrovarsi all’improvviso in un mondo nuovo e complesso fatto di visite mediche, diagnosi e terapie dai costi elevati. Un carico che pesa come un macigno di responsabilità e dubbi, difficile da reggere senza l’aiuto di qualcuno.

È questo il motivo che ha spinto Giada Gravante, giovane laureata in Psicologia all’Università Marconi, a concludere il proprio percorso di studi con una tesi dedicata alla sindrome di Rett e alla piccola Selene: una bambina di sei anni di Busto Arsizio affetta da questa patologia. La sua ricerca ha esplorato la dimensione umana, emotiva e familiare che accompagna diagnosi simili.

Che cos’è la Sindrome di Rett

La sindrome di Rett è una rara patologia genetica del neurosviluppo che colpisce prevalentemente le bambine. Nelle femmine l’incidenza è di circa un caso ogni 10.000-15.000 bambine. Nei maschi la malattia è molto meno diffusa, ma può avere conseguenze più gravi.

I neonati affetti dalla sindrome di Rett attraversano una prima fase di sviluppo normale. Successivamente – tra i 6 e i 18 mesi – cominciano un periodo di regressione durante il quale perdono capacità acquisite in precedenza, arrivando a essere privati della parola e a sviluppare difficoltà a camminare. Ai sintomi si aggiungono anche movimenti stereotipati delle mani, caratteristica che a volte porta a confondere la sindrome di Rett con l’autismo.

Nel caso di Selene, la famiglia si è accorta dei primi sintomi a circa un anno dalla sua nascita, proprio nel periodo in cui è venuto alla luce il suo fratellino piccolo Alessandro.

Le difficoltà delle famiglie per una malattia senza cura

Per la sindrome di Rett non esiste una cura, ma sono disponibili trattamenti che aiutano a gestirne i sintomi. Il Sistema sanitario nazionale riconosce la patologia e copre le spese per alcune terapie, ma non sempre le famiglie le ritengono adeguate alle necessità dei loro figli.

Per Selene, il Ssn ha infatti garantito 80 minuti alla settimana di psicomotricità, escludendo però sia la logopedia che la fisioterapia. Ciò ha spinto i genitori a rivolgersi privatamente a ulteriori specialisti per avviare percorsi di logopedia, fotobiomodulazione, attività motorie e studiare una dieta chetogenica volta a migliorare la salute intestinale e i livelli di energia della bambina.

Accompagnare Selene a svolgere queste cure è molto dispendioso sia in termini di tempo che di soldi. Per far fronte alle spese, la famiglia ha deciso di raccontare la sua storia attraverso i social sulla pagina Instagram e TikTok Il diario di Selene e di lanciare una raccolta fondi.

Il carico emotivo e la mancanza di assistenza psicologica ai genitori

Il progetto universitario di Giada Gravante intitolato Quando le parole non bastano: la sindrome di Rett tra ricerca ed analisi clinica nasce per approfondire le conseguenze del carico emotivo a cui sono sottoposti i genitori dei bambini affetti da patologie gravi, che spesso si ritrovano a doverlo affrontare senza poter contare su un supporto psicologico.

Gravante sottolinea come per le famiglie che vivono questo trauma sia utile un percorso di sostegno psicologico fornito dal Sistema sanitario nazionale. «Dal giorno alla notte – sottolinea – ti arriva una diagnosi e ti dicono “Guardi, per la sua bambina non c’è una cura, datele solo tanto amore e iscrivetela a un centro di riabilitazione”. È chiaro che se non hai una corazza, non puoi sostenere la situazione da solo. Anche la vita quotidiana diventa difficile, soprattutto per famiglie come quella di Selene, che si devono prendere cura anche di un altro bambino».

Un legame di fiducia e affetto costruito passo dopo passo

Dal primo contatto via mail alla nascita di un legame fatto di affetto e fiducia. Nel giro di poco, il rapporto tra la studentessa e la famiglia di Selene si è trasformato in qualcosa che va oltre il progetto accademico di Gravante. All’inizio però, ci sono stati anche alcuni timori. «Sentivo – racconta Giada – che stavo per entrare in una situazione più grande di me. Mi sono avvicinata alla realtà della famiglia di Selene in punta di piedi, con la paura di non riuscire a trovare il modo giusto di rapportarmi».

Invece, l’intesa è stata vincente fin da subito. A rompere il ghiaccio è stata proprio la piccola Selene. «Durante il nostro primo incontro – ricorda Gravante –, Selene mi si è avvicinata a braccia aperte e mi ha chiesto le coccole: una delle poche parole che sa pronunciare. Quel momento è stato il punto di partenza per costruire il rapporto con tutta la famiglia».

La seconda grande sfida per Gravante è stata quella di raccontare la realtà della famiglia di Selene nel modo migliore, con l’obiettivo di contribuire a fare la differenza di fronte a un problema che va oltre la sua tesi. «Prendere il massimo dei voti per questa tesi è stato sicuramente motivo dell’orgoglio – sottolinea Giada –, ma poter dare concretamente una mano, anche solo facendo conoscere la realtà delle famiglie che convivono con la sindrome di Rett a un’anima in più, per me è importante».