Fine settimana ricco di iniziative ad Angera, dove sabato 21 e domenica 22 novembre sono in programma appuntamenti dedicati ai più piccoli, all’ambiente, alla cultura e alle tradizioni.

Si comincia sabato mattina alle 10 in biblioteca, in via Dei Mille, con un nuovo incontro di Nati per Leggere. I volontari del progetto proporranno letture rivolte ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. La partecipazione è gratuita.

Alla stessa ora il lungolago ospiterà la Giornata degli Alberi, con nuove piantumazioni in viale Repubblica. L’iniziativa è aperta a tutti e punta a sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza del patrimonio verde.

Nel pomeriggio spazio a uno degli appuntamenti più attesi dai bambini. Alle 15 sul lungolago arriverà infatti il vaporetto di Sinterklaas, protagonista della tradizionale festa organizzata in collaborazione con il Comitato Genitori Angera. Con lui sbarcheranno anche i Pieten, che distribuiranno doni ai più piccoli.

Domenica mattina alle 9.30 il museo di via Marconi ospiterà invece Guarda qui!, una passeggiata guidata alla scoperta della Pinacoteca di Angera. L’iniziativa è gratuita e prevede l’iscrizione tramite e-mail all’indirizzo prenotazioniangera@gmail.com. L’appuntamento rientra nel progetto Il Museo Prescritto, dedicato ai temi dell’accessibilità, del benessere e dell’invecchiamento attivo. La mattinata di domenica proseguirà infine sul lungolago con la castagnata organizzata dall’associazione Il Castellaccio. L’appuntamento prenderà il via alle 10.30 e accompagnerà residenti e visitatori in uno dei momenti tradizionali dell’autunno angerese.