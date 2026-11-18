Angera si prepara ad accogliere ancora una volta Sinterklaas, il tradizionale personaggio della cultura olandese legato a San Nicola, in una festa che da anni richiama sul Lago Maggiore centinaia di persone provenienti da tutto il Nord Italia. L’appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle 15 alle 18, sul Lungolago, dove si svolgerà la 33ª edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Olandese per il Nord Italia.

Una tradizione molto sentita nei Paesi Bassi, in Belgio, Lussemburgo, nella Germania occidentale e nel nord della Francia, che ad Angera ha trovato una casa dal 2016, trasformando il paese lacustre in un punto di riferimento per la comunità olandese e per le famiglie che vogliono vivere una festa ricca di atmosfera, giochi e tradizioni.

Ogni anno sono oltre 500 le persone che partecipano alla manifestazione, la più grande celebrazione di Sinterklaas organizzata nel Nord Italia. Anche quest’anno il programma prevede giochi divertenti ed educativi per i bambini, che potranno conquistare un vero diploma, accompagnati da musica e momenti di animazione.

Non mancheranno le specialità gastronomiche della tradizione: dalla zuppa di piselli ai poffertjes, le tipiche mini-crepes olandesi, passando per vin brulé e cioccolata calda.

Il momento più atteso sarà però l’arrivo di Sinterklaas e dei suoi Pieten, gli aiutanti del santo, a bordo di un battello a vapore. Un ingresso scenografico che ricalca la tradizione olandese e belga, dove il personaggio arriva via acqua, e che ad Angera si ripete nel suggestivo scenario del Lago Maggiore. Il battello centenario utilizzato per l’occasione porta un nome speciale, Pakjesboot, ovvero il Battello dei Regali. Una volta a terra, Sinterklaas e i suoi accompagnatori coinvolgeranno il pubblico in un vivace incontro con grandi e piccoli.

La festa rappresenta anche il risultato di una collaborazione consolidata con il territorio. Il presidente dell’Associazione Olandese per il Nord Italia, Rien Stroosnijder, sottolinea come le numerose edizioni organizzate ad Angera siano testimonianza dell’ottimo rapporto con il Comitato dei Genitori, guidato da Giovanni Giacomobono. «Un ringraziamento», affermano gli organizzatori, «viene rivolto anche al Comune di Angera e alla sindaca Marcella Androni, oltre che al Console generale del Regno dei Paesi Bassi, Macha Baak, che accoglieranno Sinterklaas al suo arrivo sulla riva».

A contribuire all’atmosfera saranno anche gli studenti della Scuola Europea di Varese e della Scuola Olandese di Milano, protagonisti di alcune esibizioni musicali. Stroosnijder riserva inoltre un ringraziamento particolare ai volontari: «I loro enormi sforzi rendono possibile la realizzazione ed il successo di questa festa».

Sinterklaas è una figura leggendaria ispirata a San Nicola, patrono dei bambini. Viene rappresentato come un anziano dalla lunga barba bianca, vestito con il mantello rosso e la tunica da vescovo, la mitra e il pastorale dorato. La tradizione vuole che arrivi in nave a vapore dalla Spagna nei Paesi Bassi e in Belgio il primo sabato dopo l’11 novembre.

Al suo fianco ci sono i Pieten, aiutanti con compiti diversi: dal navigatore che guida il battello al responsabile dei regali, fino agli acrobati che si arrampicano sui tetti per consegnare i doni attraverso i camini. Una tradizione che, anche ad Angera, continua a rinnovarsi e a riunire famiglie, bambini e comunità in una festa capace di portare un pezzo di cultura olandese sulle rive del Verbano.