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Dal 9 al 23 dicembre 2026 i giovani residenti in Lombardia con meno di 23 anni potranno acquistare skipass giornalieri a 10 euro, a fronte di tariffe ordinarie che possono arrivare fino a 80 euro. L’iniziativa Ski’n December prevede uno stanziamento regionale di 200mila euro per mettere a disposizione fino a 13.500 skipass agevolati.

Le dichiarazioni di Emanuele Monti

Sul provvedimento interviene il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, che definisce la misura un intervento per favorire l’accesso alla montagna e agli sport invernali tra i più giovani.

Monti lega il sostegno allo sport giovanile alla promozione di salute, socialità e benessere, oltre che al supporto alle località montane e all’indotto turistico, citando l’impegno regionale su impianti, innevamento programmato, promozione degli sport invernali e coinvolgimento delle scuole.

Come richiedere e usare i voucher

I residenti in Lombardia under 23 possono acquistare fino a due voucher giornalieri da 10 euro ciascuno registrandosi sul portale www.skinlombardia.it. I voucher sono già in prevendita su shop.skinlombardia.it e vanno presentati alle biglietterie dei comprensori sciistici aderenti per ritirare lo skipass.