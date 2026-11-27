Ski’n December: skipass a 10 euro per gli under 23 dal 9 al 23 dicembre
Regione Lombardia stanzia 200mila euro per fino a 13.500 skipass giornalieri a 10 euro riservati ai residenti under 23 tra il 9 e il 23 dicembre. Voucher in prevendita online e ritiro nelle biglietterie dei comprensori aderenti
Dal 9 al 23 dicembre 2026 i giovani residenti in Lombardia con meno di 23 anni potranno acquistare skipass giornalieri a 10 euro, a fronte di tariffe ordinarie che possono arrivare fino a 80 euro. L’iniziativa Ski’n December prevede uno stanziamento regionale di 200mila euro per mettere a disposizione fino a 13.500 skipass agevolati.
Le dichiarazioni di Emanuele Monti
Sul provvedimento interviene il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, che definisce la misura un intervento per favorire l’accesso alla montagna e agli sport invernali tra i più giovani.
Monti lega il sostegno allo sport giovanile alla promozione di salute, socialità e benessere, oltre che al supporto alle località montane e all’indotto turistico, citando l’impegno regionale su impianti, innevamento programmato, promozione degli sport invernali e coinvolgimento delle scuole.
Come richiedere e usare i voucher
I residenti in Lombardia under 23 possono acquistare fino a due voucher giornalieri da 10 euro ciascuno registrandosi sul portale www.skinlombardia.it. I voucher sono già in prevendita su shop.skinlombardia.it e vanno presentati alle biglietterie dei comprensori sciistici aderenti per ritirare lo skipass.
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