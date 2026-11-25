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Cosa significa prendersi cura di una persona quando la medicina si trova di fronte a una malattia per la quale non esiste ancora una cura risolutiva? E quale spazio rimane per la speranza, l’ascolto e la relazione umana quando una diagnosi cambia radicalmente la prospettiva di vita?

Sono alcune delle domande al centro di “SLA per me – Un progetto di Cura possibile”, l’incontro in programma mercoledì 2 dicembre alle 18.30 a Materia di Castronno.

L’appuntamento prende spunto da un racconto a fumetti ispirato a una storia vera, che affronta il tema della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) attraverso l’esperienza di Octavia, una donna che si trova a fare i conti con l’esordio della malattia e con le profonde trasformazioni che questa comporta.

Nel suo percorso incontra il dottor Equindi, figura attraverso la quale la narrazione esplora il rapporto tra medico e paziente, interrogandosi sul significato della cura e sulle possibilità di accompagnare una persona anche di fronte a una prognosi difficile.

La cura oltre la malattia

La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, le cellule nervose responsabili del controllo dei muscoli volontari. Una patologia complessa che pone sfide importanti non soltanto sul piano medico e scientifico, ma anche su quello personale, familiare e relazionale.

Attraverso il linguaggio del fumetto, “SLA per me” propone una riflessione che va oltre gli aspetti clinici della malattia, mettendo al centro la persona, le sue emozioni e il bisogno di essere ascoltata e accompagnata. La storia di Octavia e del dottor Equindi diventa così un’occasione per interrogarsi sui confini della medicina, sulle possibilità del corpo e sul significato più profondo del prendersi cura.

Curare, infatti, non significa soltanto cercare di guarire, ma può voler dire anche esserci, ascoltare, sostenere e costruire una relazione capace di riconoscere la dignità e i bisogni della persona, anche nelle situazioni più difficili.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.