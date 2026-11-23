L’educazione digitale non comincia quando un bambino riceve il suo primo smartphone. Si costruisce molto prima, attraverso il gioco, le relazioni e le abitudini quotidiane, e prosegue durante l’adolescenza, quando social network e tecnologie diventano una parte sempre più importante della vita dei ragazzi. È da questa consapevolezza che nasce il percorso di Educhiamoci al Digitale, il gruppo promotore del Patto Digitale Varese Sud, che insieme all’Istituto Comprensivo di Mornago e alle associazioni dei genitori sta ampliando le proprie attività per coinvolgere famiglie, insegnanti e giovani nelle diverse fasi della crescita.

Un progetto che negli ultimi mesi si è sviluppato attraverso tre percorsi complementari: “Famiglie in Gioco“, rivolto alle famiglie con bambini, “Famiglie in Gioco KIDS”, pensato per avvicinare al tema anche i genitori dei più piccoli, e la nuova proposta “Famiglie in Gioco NEXT“, destinata invece alla scuola secondaria di primo grado e agli adolescenti.

Famiglie in Gioco, un percorso iniziato nel 2025

Il primo appuntamento risale al 24 maggio 2025, quando il progetto aveva coinvolto il gruppo Patto Digitale Bologna con la rappresentazione del corto teatrale “Genitori in Cantiere”. Un primo momento di confronto sulle sfide educative nell’era digitale, affrontate senza giudizi e senza la pretesa di fornire risposte già confezionate.

Nell’anno scolastico 2025/2026 il percorso è proseguito con due nuove edizioni, che hanno permesso di approfondire il rapporto tra bambini, famiglie e tecnologie. Tra gli appuntamenti più significativi, l’incontro con la professoressa Stefania Garassini e la somministrazione del questionario “Io e il digitale”, pensato per raccogliere informazioni sulle abitudini tecnologiche delle famiglie e favorire una riflessione condivisa.

A febbraio, la restituzione dei risultati del questionario ha rappresentato un ulteriore momento di confronto, arricchito dalla partecipazione di Lylit, del movimento Smartphone Free Childhood e da un incontro con la Questura.

Anche l’anno scolastico 2026/2027 prevede due nuove edizioni. La prima si è svolta a settembre con il professor Simone Lanza, che ha proposto una riflessione sul rapporto tra infanzia, adolescenza e schermi. Lo stesso relatore tornerà sabato 27 febbraio 2027 per la quinta edizione di “Famiglie in Gioco”.

A Villadosia il primo appuntamento dedicato ai più piccoli

Il progetto ha allargato ulteriormente il proprio raggio d’azione sabato 14 novembre, con la prima edizione di “Famiglie in Gioco KIDS”, ospitata dalla scuola dell’infanzia di Villadosia.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione delle insegnanti delle scuole dell’infanzia e dell’Associazione Genitori di Villadosia, con la partecipazione anche di una rappresentanza dell’Associazione Genitori Sumirago, che ha accompagnato fin dall’inizio la crescita del progetto.

All’incontro sono intervenute la pediatra Chiara Di Francesco e la psicologa Roberta Lodi Pasini, che hanno contribuito ad approfondire il rapporto tra bambini, tecnologie e ruolo degli adulti. Il messaggio emerso è che l’educazione digitale non può essere considerata una questione da affrontare soltanto quando arriva il momento del primo cellulare: comincia già nell’infanzia, attraverso le esperienze di gioco, le relazioni e le abitudini familiari.

Il prossimo appuntamento di “Famiglie in Gioco KIDS” è già fissato per sabato 13 febbraio 2027.

Nasce Famiglie in Gioco NEXT: spazio anche alla voce dei ragazzi

La novità più recente è “Famiglie in Gioco NEXT”, un percorso pensato per la scuola secondaria di primo grado e per le famiglie che si confrontano con le sfide dell’adolescenza.

Il primo incontro si terrà venerdì 27 novembre alle 17, online, per consentire la più ampia partecipazione possibile dei genitori e dei docenti delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Mornago.

Sarà un primo momento di ascolto e confronto dal quale avviare un percorso dedicato a temi come smartphone, social network, relazioni, autonomia e benessere digitale. La novità riguarda soprattutto il ruolo riconosciuto ai ragazzi: non più soltanto destinatari delle iniziative educative, ma protagonisti del confronto, con la possibilità di portare esperienze, domande e proposte.

Il dialogo si allarga anche al Comune di Sumirago

L’attività di Educhiamoci al Digitale punta intanto a superare i confini della scuola, coinvolgendo progressivamente anche le istituzioni locali. In questa direzione si inserisce la collaborazione avviata con il Comune di Sumirago, la cui Amministrazione ha manifestato disponibilità a un incontro dopo i contatti dei mesi scorsi.

L’occasione servirà a presentare il percorso del Patto Digitale Varese Sud, illustrare le esperienze già realizzate nella comunità scolastica e valutare possibili iniziative condivise, capaci di coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie e realtà del territorio.

L’obiettivo è costruire un’alleanza educativa stabile tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni. Perché affrontare le trasformazioni legate al digitale non significa soltanto stabilire regole sull’utilizzo degli schermi, ma accompagnare bambini e ragazzi nella crescita, promuovendo consapevolezza, relazioni e responsabilità condivise.