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È martedì 24 novembre, sono circa le 8 del mattino. Sul cavalcavia di Bardello, in direzione della rotonda di Gavirate lungo la strada del lago verso Varese, un giovane airone in difficoltà di volo plana verso la carreggiata. Finisce contro la parte alta di un camion, che non frena e prosegue la sua corsa. L’uccello cade sull’altra corsia, rotola più volte e resta a terra.

A raccontarlo è una lettrice che quella mattina stava andando al lavoro e che ha chiesto di restare anonima. «L’auto che arrivava in senso opposto si è fermata con le quattro frecce per evitare un ulteriore investimento», scrive. Lei fa il giro della rotonda, torna indietro e si ferma. Arriva anche una terza auto con due donne a bordo. In quattro riescono a prendere l’airone e a metterlo in sicurezza: sembra avere una zampa rotta, una signora lo tiene fermo mentre la lettrice gli chiude l’ala.

Da quel momento, intorno alle 8.15, comincia quello che la lettrice definisce «un iter imbarazzante di telefonate». L’ufficio dei vigili risponde con una segreteria: si apre alle 10. Il veterinario contattato non può prendere in carico un airone, perché la fauna selvatica è patrimonio dello Stato. I vigili del fuoco intervengono solo se l’animale è incastrato. Il CRAS non risponde. Il 112 rimanda a numeri che squillano a vuoto. «Eravamo in quattro e ognuno di noi prendeva nota del numero che ci comunicavano ad ogni chiamata, scaricando la competenza ad altri».

La svolta arriva dopo quasi un’ora, quando la lettrice chiama direttamente una caserma dei carabinieri. Lì qualcuno le fornisce il numero di un veterinario specializzato nel recupero della fauna selvatica, che prende in carico l’airone. Le due signore lo portano in auto: una guida, l’altra lo tiene in braccio.

«Questa mia lettera non vuole essere una polemica, anzi, è una richiesta di aiuto», scrive. La domanda è una sola: «Noi anime pietose che assistiamo a un investimento e decidiamo di non girarci dall’altra parte, chi dobbiamo chiamare?». La lettrice ringrazia i carabinieri, il veterinario e le persone che si sono fermate con lei. E aggiunge che ogni volta che ha provato a salvare un animale ferito per strada «il rimpallo telefonico è stata l’unica cosa certa».

Non esiste un “118” per gli animali

La risposta alla domanda della lettrice parte da un dato di fatto: per gli animali selvatici non esiste un servizio di soccorso come quello che interviene per le persone. Non c’è un’ambulanza che parte a qualsiasi ora, né un numero unico che prende in carico l’animale dall’inizio alla fine.

Il 112 resta il numero da chiamare quando c’è un problema di sicurezza stradale: un animale in mezzo alla carreggiata, un incidente, auto ferme in punti pericolosi, persone ferite. In quel caso intervengono le forze dell’ordine, che mettono in sicurezza la strada e, se serve, attivano il soccorso sanitario per le persone. Il recupero e la cura dell’animale sono un’altra cosa: di notte e nei festivi il 112 può attivare un veterinario convenzionato, ma solo per alcune specie e solo in certe fasce orarie.

Anche gli altri “no” ricevuti dalla lettrice hanno una spiegazione. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato: un privato, anche un veterinario qualsiasi, non può tenerla né curarla di propria iniziativa. I vigili del fuoco intervengono quando l’animale è intrappolato o in una situazione di pericolo che richiede mezzi tecnici. La polizia locale del Comune non ha competenza diretta sulla fauna selvatica.

In provincia di Varese, poi, manca un centro di recupero: i centri di riferimento sono il CRAS del WWF di Vanzago e la LIPU La Fagiana di Magenta, entrambi nel Milanese. Il progetto di un ricovero temporaneo per la fauna selvatica dentro il nuovo polo per animali dei Duni, a Bizzozero, è stato approvato dal consiglio comunale di Varese nel settembre 2025, ma la struttura non risulta ancora attiva.

Chi chiamare, e quando

In provincia di Varese chi si occupa degli animali selvatici feriti è la Polizia provinciale. «La gestione della fauna selvatica in difficoltà o deceduta è di competenza della Polizia provinciale, che interviene direttamente anche tramite il supporto di veterinari liberi professionisti da loro individuati»: Giorni feriali in orario di ufficio: telefono 0332867909 ; e-mail: polizia.faunistica@provincia.va.it. (Qui il link).

Il 112 va chiamato in ogni caso, a qualsiasi ora, quando c’è un pericolo per la circolazione o sono coinvolte delle persone. Attiva le forze dell’ordine, che mettono in sicurezza la strada, e se necessario il soccorso sanitario.