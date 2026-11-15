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“Social e Ai non si possono più ignorare”. Creator, TikTok e intelligenza artificiale: come cambia il giornalismo

A Glocal il workshop con Emanuele Capone, Silvia Isola e Stefania Radman. Dal peso crescente di TikTok al rapporto con le community, fino alla sfida dell'intelligenza artificiale.

glocal 2026 capone e isola

Per molti giovani le notizie passano prima da TikTok, Instagram e YouTube che dai siti di informazione e dai giornali di carta. Un cambiamento che sta modificando il modo di fare giornalismo e il rapporto con i lettori. Se n’è parlato a Glocal durante l’ultimo panel del festival del giornalismo di oggi, domenica 15 novembre, e dedicato ai social network e all’informazione, con Emanuele Capone e Silvia Isola del Secolo XIX insieme a Stefania Radman di VareseNews.

I dati raccontano una tendenza ormai consolidata: una quota crescente di pubblico si informa attraverso le piattaforme social e, tra i più giovani, i creator vengono spesso percepiti come punti di riferimento più vicini delle testate tradizionali. «Tra gli under 25 il 51% preferisce i creator», ha ricordato Silvia Isola. «È anche una questione di rapporto. La Gen Z cerca persone con cui identificarsi».

Da qui la necessità per il giornalismo di presidiare quegli spazi senza rinunciare alle proprie regole. «Quello dei social è un canale che non si può più ignorare», ha spiegato Emanuele Capone. «Non vogliamo far passare il messaggio che gli influencer siano meglio dei giornalisti, ma una parte del pubblico oggi si informa lì».

Secondo i relatori, il nodo non riguarda tanto gli argomenti quanto il linguaggio. Video brevi, racconto in prima persona e un volto riconoscibile aiutano a costruire fiducia e attenzione. «Serve infrangere alcuni tabù, ma senza che il giornalista diventi lui stesso la notizia», ha osservato Capone.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di intelligenza artificiale, sempre più utilizzata dai ragazzi per cercare informazioni, e del ruolo crescente dei contenuti video. «Il video può diventare il vero approfondimento», ha spiegato Isola, sottolineando come una parte del pubblico preferisca ascoltare e guardare piuttosto che leggere.

Un passaggio finale ha riguardato la deontologia professionale. «Un content creator non ha una deontologia. Noi ce l’abbiamo e dobbiamo portarla sulle piattaforme», ha detto Isola. Una sfida che riguarda l’intera professione, chiamata a trovare nuovi linguaggi senza perdere gli strumenti che distinguono il lavoro giornalistico dalla semplice produzione di contenuti.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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