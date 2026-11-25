Softball e baseball per ciechi in festa a Palazzo Lombardia: premiati anche i campioni di Saronno
Al Belvedere "Silvio Berlusconi" di Palazzo Lombardia celebrati i successi della stagione 2026 tra Bollate, Saronno e Caronno Pertusella, con trofei nazionali, coppe europee e il mondiale
Le eccellenze del baseball e del softball lombardo sono state premiate al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia per i traguardi raggiunti nella stagione 2026, tra ottant’anni di storia, due trofei nazionali, una coppa europea e un titolo mondiale. A fare gli onori di casa e celebrare società, atleti e tecnici è stata Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani.
Trofei nazionali e coppa europea tra Bollate e Saronno
Sul fronte dei risultati, Bollate Softball ha messo in bacheca il sedicesimo scudetto della propria storia, il terzo consecutivo, aggiungendo anche la Coppa Italia 2026 e confermandosi la società più titolata del softball italiano. Spazio ai successi anche in provincia di Varese con Saronno Softball, che ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Coppa delle Coppe europea battendo in finale le olandesi dello Sparks Haarlem. La rassegna continentale si è giocata sui campi lombardi di Bollate e Caronno Pertusella.
L’impegno sociale e il progetto nelle aree più fragili
Durante la cerimonia è stato evidenziato anche il ruolo educativo e inclusivo dello sport sul territorio, con attenzione alle iniziative rivolte ai più giovani. «Accanto ai risultati agonistici – le parole di Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani – c’è un importante impegno sociale: con la FIBS abbiamo avviato un progetto da 50.000 euro per portare il baseball nelle scuole, negli oratori e nei parchi dell’hinterland milanese, coinvolgendo soprattutto i giovani delle aree più fragili».
Baseball per ciechi, dal Saronno al titolo mondiale
Tra le realtà premiate figura anche Hurricane CISV Saronno, capace di vincere la Coppa Italia di baseball per ciechi già alla sua prima stagione agonistica. L’incontro a Palazzo Lombardia ha celebrato inoltre il contributo lombardo alla conquista del primo titolo mondiale della Nazionale italiana di baseball per ciechi, vincente per 10-4 su Cuba nella finale della Blind Baseball International Cup 2026. Tra i protagonisti figura l’atleta saronnese Fabio Trombini, premiato come miglior talento emergente del torneo.
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