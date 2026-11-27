Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Si è presentato alla porta di casa fingendosi incaricato da un fantomatico maresciallo, convincendo un’anziana a consegnargli tutti i suoi gioielli e il denaro che aveva in casa. È il raggiro messo in atto ai danni di una donna di 72 anni a Viggiù, concluso con l’arresto di un uomo di 54 anni da parte della Polizia di Stato di Varese.

L’uomo è stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile durante un servizio di controllo del territorio. Gli investigatori avevano notato la sua auto, con lui al volante, ferma a lungo in un parcheggio all’aperto di un centro commerciale di Varese. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di seguirlo quando si è rimesso in viaggio in direzione di Viggiù.

Una volta arrivato in paese, il 54enne ha parcheggiato e ha raggiunto il cancelletto pedonale di una palazzina residenziale. Attraverso il citofono ha dichiarato di essere stato mandato da un inesistente «maresciallo Sandro», riuscendo così a farsi aprire il portone. Poco dopo è uscito frettolosamente dall’edificio, venendo fermato dagli investigatori.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima. La donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Le aveva raccontato che la sua automobile era stata utilizzata per compiere una rapina ai danni di una gioielleria di Varese e che, per escludere un eventuale collegamento tra i suoi preziosi e la refurtiva, sarebbe stato necessario effettuare una verifica sui gioielli.

Seguendo le indicazioni ricevute al telefono, la 72enne aveva raccolto tutti i monili su un panno bianco. Approfittando di un momento di distrazione, il falso incaricato si era impossessato dell’oro e dei contanti, per poi allontanarsi.

Il bottino comprendeva collane, anelli, orecchini e monete d’oro, per un peso complessivo di 278 grammi, oltre a 300 euro in banconote da 50. Tutti i beni sono stati ritrovati nella disponibilità del 54enne e riconosciuti dalla vittima, che nel frattempo aveva compreso di essere stata truffata e aveva formalizzato denuncia, assistita dal figlio e rassicurata dagli agenti.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere. I gioielli e il denaro sono stati restituiti alla proprietaria.