Venti storie per un territorio che racconta protagonisti di vicende drammatiche, ma capaci di trovare un risvolto positivo, una nuova direzione, una ragione per ricominciare. “Sopravvissuti. Cronache di seconde occasioni” è un libro importante, da scoprire, leggere e assaporare pagina dopo pagina, per diverse ragioni. C’è un’umanità che va oltre la cronaca. C’è l’impegno di professionisti che giorno dopo giorno raccontano la vita della propria terra, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. C’è la visione di un editore, Nord Est Multimedia (NEM), che mette insieme tradizione e innovazione, portando nelle edicole e nelle librerie non soltanto i giornali, ma anche un libro capace di tenere insieme tante storie, diverse per epoca e protagonisti, unite da un filo profondo. E c’è la “penna” di un giornalista come Paolo Cagnan, che cura questo progetto collettivo e lo accompagna fino ai lettori.

Il risultato è un volume di 168 pagine che attraversa il dolore senza indulgere nella retorica, raccontando persone che hanno conosciuto da vicino la morte, l’hanno sfiorata o hanno dovuto imparare a convivere con la perdita di qualcuno che amavano. Persone per le quali la vita si è divisa irrimediabilmente in due: un prima e un dopo.

Non è un libro di eroi. O, almeno, non nel significato convenzionale della parola. È piuttosto un viaggio dentro la fragilità umana, la capacità di resistere e la fatica quotidiana di ricostruirsi. Ed è anche una dimostrazione di quanto il giornalismo, quando trova il tempo e lo spazio per andare oltre la notizia, possa diventare memoria collettiva.

Un prima e un dopo: la sopravvivenza oltre la retorica

È proprio Paolo Cagnan, nel prologo intitolato Un prima, un dopo, a indicare la chiave di lettura dell’intero lavoro. “Questo libro rappresenta un piccolo viaggio nelle vite di chi ha attraversato il confine tra un prima e un dopo”.

Il curatore chiarisce subito che i protagonisti non sono “guerrieri senza macchia e senza paura”, ma persone comuni, esseri umani che hanno incontrato una drammatica e involontaria svolta del destino e hanno dovuto affrontarne le conseguenze. Il coraggio e la determinazione, certamente. Ma anche la sofferenza, i tormenti interiori, le ricadute. Perché sopravvivere non significa necessariamente guarire e una cicatrice continua a esistere anche quando il tempo la rende meno visibile.

Cagnan individua così il cuore del progetto: raccontare cosa accade il giorno dopo il “miracolo”. È una scelta narrativa e giornalistica significativa. Troppo spesso la cronaca si ferma al salvataggio, al lieto fine, all’immagine di una persona che torna a casa. Ma cosa succede quando i riflettori si spengono? Come si ricostruisce una quotidianità dopo aver rischiato di perderla? E come si trova un nuovo equilibrio quando il dolore non può essere cancellato?

La risposta non è mai semplice. Come scrive Cagnan, sopravvivere è “un lavoro quotidiano di ricostruzione”, che porta con sé anche il peso della fatica e, talvolta, il senso di colpa per essere rimasti in vita quando altri non ce l’hanno fatta.

I cento secondi di Massimo Sestini: fotografare la propria morte

Il libro si apre con una testimonianza di straordinaria intensità, quella del fotogiornalista Massimo Sestini, autore della prefazione Cento secondi.

Il 25 gennaio 2025 Sestini si trova nel lago ghiacciato di Lavarone, in Trentino, per documentare un addestramento dei sommozzatori della Guardia Costiera. Qualcosa va storto. Il freddo paralizza la glottide, l’erogatore non funziona, l’acqua entra nei polmoni. Poi il buio. “Cento secondi con il cuore fermo. Cento secondi nei quali non ero qui”.

Viene trascinato fuori dall’acqua e sottoposto a un disperato massaggio cardiaco. Al trentesimo tentativo il cuore riparte. Ma la battaglia non è finita: una grave compromissione polmonare rende necessario il trasferimento urgente in elicottero all’ospedale di Trento. Seguiranno cinque giorni di coma farmacologico.

C’è un dettaglio che rende questa storia ancora più impressionante. Prima di immergersi, Sestini aveva sistemato una videocamera subacquea perché scattasse automaticamente una fotografia ogni tre secondi. Quella macchina ha continuato a lavorare anche mentre lui stava morendo. “Possiedo le foto della mia fine”, scrive. Le immagini mostrano i soccorritori che tentano di salvarlo, mentre la macchina fotografica continua a registrare ciò che accade. Un fotografo abituato a raccontare la vita e la morte degli altri si ritrova, improvvisamente, protagonista del proprio reportage.

Da questa esperienza nasce una consapevolezza nuova, che lo porterà anche a tornare nel Mediterraneo per documentare da sott’acqua il dramma dei migranti. La sua riflessione finale racchiude il senso dell’intero volume: “Ognuno di noi ha visto un buio. Ognuno di noi, oggi, ha il dovere di testimoniare una luce”.

Venti storie, quattro modi di attraversare il dolore

La presentazione a PordenoneLegge: da sinistra Bacci, Lisetto, Cagnan e Ceschia

La struttura del libro segue quattro grandi direttrici narrative. Non è una semplice suddivisione per argomenti, ma un percorso che accompagna il lettore dalle esperienze di chi è scampato alla morte fino a quelle di chi deve continuare a vivere dopo la scomparsa di una persona cara.

“Non era adesso”: quando il destino concede un’altra possibilità

La prima parte raccoglie sei storie nelle quali la sopravvivenza è legata a circostanze estreme, incidenti, violenze o eventi imprevedibili. C’è Adriano Dal Cin, rimasto per tre notti nella tormenta a ottomila metri sull’Everest. C’è Christian Marchetti, coinvolto nello scandalo delle valvole cardiache difettose. C’è Massimo Lionello, sopravvissuto allo schianto del suo aereo contro una quercia secolare. E poi Francesca, ferita da un ordigno di Unabomber nascosto in un evidenziatore; Giacomo, rimasto intrappolato in una grotta e inizialmente dato per morto; Mirko Schio, agente di polizia colpito da tre proiettili a Marghera nel 1995, rimasto paralizzato e successivamente fondatore dell’associazione Fervicredo.

Sei vicende nelle quali la vita cambia in un istante. Ma il racconto non si esaurisce in quell’istante: prosegue nelle scelte compiute dopo.

“I custodi della memoria”: sopravvivere per raccontare

La seconda sezione allarga lo sguardo alle tragedie collettive e al valore civile della testimonianza. Dal terremoto del Friuli del 1976, con la storia di Maira Trevisan, estratta viva dalle macerie quando aveva appena quindici giorni, al bombardamento di Treviso del 1944. Dal disastro del Vajont, rievocato attraverso la vicenda di Franca Filippin, al tornado che l’11 settembre 1970 devastò l’isola veneziana di Sant’Elena, raccontato attraverso l’esperienza dei coniugi Olga Papadia e Gian Luigi Belloni.

Qui la sopravvivenza assume una dimensione collettiva. Chi è rimasto in vita diventa custode di una memoria che appartiene a tutti. Non si tratta soltanto di ricordare. Si tratta di impedire che il tempo cancelli le responsabilità, le sofferenze e le lezioni della storia.

“Il cantiere della rinascita”: ricostruire il corpo e l’identità

Nella terza parte il racconto si concentra sulla ricostruzione fisica e psicologica dopo traumi gravissimi o malattie. Moreno Pesce, alpinista paralimpico, torna a conquistare le montagne con una protesi dopo aver perso una gamba in un incidente motociclistico. Flavio Frigè, apprendista fabbro, sopravvive a una scarica elettrica di ventimila volt. Alessandro Lussu affronta una nuova vita dopo un trapianto di fegato. Ci sono poi la storia di una bambina investita da un camion a soli diciotto mesi, il percorso della campionessa paralimpica Francesca Porcellato e le esperienze di chi ha attraversato le fasi più drammatiche della pandemia da Covid.

È forse la sezione nella quale emerge con maggiore evidenza la distanza tra il racconto pubblico della rinascita e la sua realtà quotidiana. Tornare a vivere significa spesso imparare nuovamente gesti elementari, accettare un corpo diverso, convivere con limiti che prima non esistevano. Significa soprattutto avere pazienza.

“Abitare il vuoto”: la sopravvivenza di chi resta

L’ultima parte è probabilmente quella più dolorosa e, per certi aspetti, più sorprendente. Perché allarga il significato stesso della parola sopravvissuto. Non ci sono soltanto persone scampate alla morte, ma anche coloro che hanno dovuto ricostruire la propria esistenza dopo una perdita devastante.

Giannino Gottardi e Daniela Burigotto, genitori di Marco Gottardi, morto insieme alla compagna Gloria Trevisan nell’incendio della Grenfell Tower di Londra nel 2017, hanno trasformato il dolore nell’impegno dell’associazione Grenfellove. Ci sono i genitori di Sammy Basso, impegnati a custodire e proseguire la sua eredità umana e scientifica. C’è Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, uccisa nell’attentato al Bataclan di Parigi nel 2015, che rifiuta di lasciare spazio all’odio. E ancora Cristina Marcadella, testimone dell’omicidio del fidanzato Matteo Toffanin, ucciso per uno scambio di persona a Padova nel 1992, e Miriam Saadi, che racconta la propria esperienza dopo il femminicidio della madre.

Sono quelli che Cagnan definisce i “sopravvissuti emotivi”. Persone che non hanno necessariamente rischiato di morire, ma che hanno visto andare in frantumi il proprio mondo. In queste storie la sopravvivenza diventa una scelta consapevole: continuare a vivere, amare, costruire, nonostante tutto.

Un libro che racconta anche il valore del giornalismo

C’è un altro elemento che rende Sopravvissuti un progetto editoriale significativo: la sua natura corale. Le venti storie sono il risultato del lavoro delle giornaliste e dei giornalisti del gruppo Nord Est Multimedia, una realtà che attraverso le proprie testate racconta quotidianamente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Il libro dimostra come il giornalismo locale possa andare ben oltre la registrazione degli avvenimenti. Le storie che nascono in un territorio, quando vengono approfondite e messe in relazione, assumono un significato universale. Il Vajont, il terremoto del Friuli, il bombardamento di Treviso sono parte della memoria di queste comunità. Ma la sofferenza di un genitore, la fatica di ricominciare dopo un incidente, la determinazione di chi affronta una disabilità parlano a chiunque.

È qui che il progetto editoriale trova una delle sue ragioni più forti. Trasformare la cronaca in racconto, la testimonianza in memoria e il lavoro quotidiano dei giornalisti in un patrimonio che rimane.

E c’è anche una scelta culturale da sottolineare: in un tempo dominato dalla velocità dell’informazione, un gruppo editoriale decide di investire in un oggetto che chiede esattamente il contrario. Fermarsi, leggere, approfondire.

Paolo Cagnan, una vita nel giornalismo e nei racconti

A tenere insieme questo lavoro è Paolo Cagnan, giornalista e scrittore nato nel 1967, oggi vicedirettore del gruppo Nord Est Multimedia con delega al digitale e all’integrazione multimediale. Specializzato in cronaca nera e giudiziaria, ha collaborato con L’Espresso e con numerosi programmi Rai. Nel corso della sua carriera ha realizzato inchieste, biografie, opere narrative, racconti di viaggio, sceneggiature teatrali e podcast. Tra le sue pubblicazioni figurano Anatomia di un serial killer e Georg Klotz e l’indipendentismo armato tirolese. Un percorso professionale nel quale la cronaca si intreccia con la capacità di costruire racconti articolati, restituendo profondità alle vicende e alle persone. Con Sopravvissuti, Cagnan mette questa esperienza al servizio di un progetto collettivo, valorizzando le competenze e le sensibilità dei giornalisti del gruppo.

Le venti firme del progetto

Il volume è stato scritto dalle giornaliste e dai giornalisti di Nord Est Multimedia: Irene Aliprandi, Franco Allegranzi, Antonio Bacci, Silvia Bergamin, Laura Berlinghieri, Elia Cavarzan, Alessandra Ceschia, Marcella Corrà, Chiara Dalmasso, Edoardo Di Salvo, Timothy Dissegna, Francesco Furlan, Camilla Gargioni, Cristina Genesin, Massimo Guerretta, Enri Lisetto, Andrea Passerini, Eugenio Pendolini, Marta Randon e Gianpaolo Sarti.

Un lavoro che coinvolge le redazioni del Mattino di Padova, della Tribuna di Treviso, della Nuova di Venezia, del Corriere delle Alpi, del Messaggero Veneto e del Piccolo. Ne emerge un giornalismo fatto di ascolto, ricerca, relazioni e conoscenza del territorio. Venti firme, venti sensibilità, venti modi di avvicinarsi a storie che chiedono rispetto prima ancora che capacità narrativa.

Dove acquistare “Sopravvissuti”

Il volume Sopravvissuti. Cronache di seconde occasioni, pubblicato da Nord Est Multimedia in collaborazione con Editoriale Programma, è disponibile nelle librerie e acquistabile online.

L’edizione è stata distribuita anche nelle edicole con i quotidiani del gruppo NEM, a partire dal 16 settembre 2026, per una campagna annunciata di sessanta giorni. Il prezzo di copertina indicato per l’edicola è di 10,90 euro, oltre al costo del quotidiano.

Per l’acquisto online è disponibile la pagina dedicata sul sito di Editoriale Programma.

Per approfondire il progetto si può leggere anche l’articolo pubblicato dal Mattino di Padova.

Il valore di una seconda occasione

Alla fine della lettura resta una considerazione che va oltre le singole vicende. La sopravvivenza non coincide necessariamente con un lieto fine. Può essere un percorso lungo, incerto, attraversato da paure e contraddizioni. Può significare convivere con un’assenza, accettare una nuova condizione fisica, trasformare il dolore in impegno per gli altri. Ed è proprio questa complessità a rendere prezioso il libro. Le storie non cercano di insegnare come si debba reagire davanti a una tragedia. Mostrano, piuttosto, quanti modi diversi esistano per continuare a vivere.

“Sopravvissuti” è anche una bella dichiarazione di fiducia nel giornalismo e nella sua capacità di raccontare l’umanità. Perché dietro ogni grande notizia, dietro ogni tragedia che per qualche giorno occupa le prime pagine, ci sono persone la cui storia non finisce quando la cronaca smette di occuparsene.