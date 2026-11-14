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Sos Malnate rinnova la flotta: arrivano le nuove ambulanze gemelle Omega e Tau

L'associazione di soccorso rinnova il proprio parco mezzi con due veicoli allestiti su telai a trazione integrale, pensati per garantire maggiore efficienza e sicurezza durante gli interventi quotidiani sul territorio

sos malnate

Sos Malnate rinnova la propria flotta con due nuove ambulanze gemelle, battezzate Omega 802 e Tau 805, allestite su telai MAN TGE 4×4. I nuovi mezzi rappresentano un investimento importante per potenziare l’operatività dell’associazione di soccorso sul territorio e offrire strumenti di lavoro sempre più moderni ed efficienti a volontari e dipendenti.

L’importanza del fattore umano

Dietro l’arrivo dei nuovi veicoli c’è una precisa visione strategica che mette al centro il benessere e la valorizzazione del personale. L’acquisto non risponde soltanto all’esigenza di potenziare la dotazione tecnica, ma vuole essere un riconoscimento concreto all’impegno quotidiano di volontari e dipendenti. «Preprendersi cura di chi soccorre significa, in fondo, prendersi cura anche di chi viene soccorso – sottolinea il presidente Massimo Pedrazzini –. C’è la volontà di riconoscere e valorizzare l’impegno straordinario delle nostre volontarie, dei nostri volontari e dei nostri dipendenti. Persone che ogni giorno dedicano tempo, energie e competenze agli altri».

Verso l’operatività quotidiana

I nuovi mezzi non rimarranno a lungo inattivi. Nelle prossime settimane, infatti, Omega e Tau verranno inaugurate ufficialmente e inserite a tutti gli effetti nei turni di servizio dell’associazione. I mezzi andranno a integrarsi nella quotidianità operativa di SOS Malnate, affiancando la flotta esistente e garantendo standard di intervento sempre più elevati.

 

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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