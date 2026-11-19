SOS Valceresio cerca due Autisti Soccorritori: aperte le candidature per nuove assunzioni
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo: coordinamento@sosvalceresio.it
SOS Valceresio ODV, organizzazione di volontariato aderente ad ANPAS e attiva nel territorio della Valceresio, ha avviato una selezione per l’assunzione di due Autisti Soccorritori, con l’obiettivo di rafforzare il proprio organico e garantire continuità ed efficienza ai servizi rivolti alla cittadinanza.
L’associazione, con sede a Besano, rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio nell’ambito del soccorso sanitario, grazie all’impegno quotidiano del proprio personale volontario e dipendente.
Le posizioni aperte
La ricerca riguarda due figure professionali da inserire nell’organico dell’associazione con disponibilità immediata.
Per entrambe le posizioni è previsto un contratto a tempo determinato della durata di un anno, con possibilità di rinnovo, con applicazione del CCNL ANPAS.
Le nuove risorse saranno impiegate nell’ambito dei servizi di emergenza-urgenza e trasporto sanitario, contribuendo alle attività che quotidianamente SOS Valceresio garantisce alla comunità.
Come candidarsi
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: coordinamento@sosvalceresio.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinamento di SOS Valceresio al numero 345 9613822.
Le candidature saranno valutate dall’Organo di Amministrazione dell’associazione, che si riserva di individuare i profili maggiormente idonei anche attraverso colloqui conoscitivi.
L’opportunità si rivolge a professionisti del settore che desiderano mettere le proprie competenze al servizio di una realtà associativa profondamente legata al territorio, nella quale professionalità, responsabilità e attenzione alla persona rappresentano elementi fondamentali dell’attività quotidiana.
«Investire nelle persone significa investire nella qualità dei servizi che ogni giorno mettiamo a disposizione della nostra comunità», dichiara Claudio Emilio Zanovello, Presidente di SOS Valceresio ODV.
«La ricerca di due nuovi Autisti Soccorritori rappresenta un’opportunità per rafforzare la nostra struttura organizzativa e continuare a garantire una risposta professionale, competente e attenta ai bisogni del territorio.
Crediamo nel valore delle persone, nelle loro competenze e nella capacità di lavorare insieme, in una realtà nella quale personale dipendente e volontario condividono quotidianamente responsabilità, impegno e spirito di servizio. Il nostro auspicio è quello di incontrare professionisti che, oltre alle necessarie competenze, desiderino riconoscersi nei valori e nella missione della nostra associazione».
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