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Due attività imprenditoriali sospese, due datori di lavoro deferiti in stato di libertà e sanzioni e ammende per un totale di 94.000 euro. È questo l’esito dei controlli eseguiti a Cerano, in provincia di Novara, dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell’ambito delle verifiche contro il lavoro sommerso e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sospesi un bar-ristorante e un negozio di telefonia

Le ispezioni hanno riguardato due distinte realtà economiche del territorio: un bar-ristorante e un negozio di telefonia. In entrambi i casi i militari hanno riscontrato la presenza di personale non regolarmente assunto e varie irregolarità legate alle norme sulla sicurezza.

Le condizioni rilevate hanno portato alla sospensione delle due attività e alla segnalazione dei rispettivi titolari alla Procura della Repubblica competente.

Tra i lavoratori anche un dipendente pubblico

Nel corso degli accertamenti ha attirato l’attenzione la posizione di uno dei lavoratori trovati sul posto. L’uomo è risultato dipendente della Pubblica Amministrazione e, in parallelo al proprio impiego pubblico, prestava servizio nell’attività ispezionata senza un regolare contratto.

Sicurezza, legalità e fase delle indagini

L’intervento rientra nell’attività ordinaria del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Novara, impegnato a contrastare il lavoro irregolare, controllare l’osservanza degli obblighi da parte dei datori di lavoro e prevenire rischi per chi lavora, coniugando tutela dei diritti, legalità e sicurezza.

Come precisato, i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e i soggetti deferiti restano presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.