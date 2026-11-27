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Per il momento non ci sarà alcuna riduzione della capacità dell’aeroporto di Milano Malpensa per l’estate 2027.

L’Enac ha annunciato la sospensione della nota con cui aveva disposto il ridimensionamento dei parametri operativi dello scalo, una decisione che aveva provocato le proteste degli aeroporti europei per le possibili conseguenze sui collegamenti intercontinentali.

“L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa che i parametri di capacità dell’aeroporto di Milano Malpensa per la stagione estiva 2027 sono al momento rimasti invariati ed è stata sospesa la nota che ne aveva disposto il ridimensionamento”, si legge nella comunicazione diffusa dall’Enac.

La questione sarà ora affrontata in un confronto istituzionale: “Il 30 novembre, infatti, si svolgerà un incontro al Mit per un confronto sul tema con tutti i soggetti pubblici e privati operativi sullo scalo”. La sospensione rappresenta una novità significativa nella vicenda, anche se non equivale ancora a una rinuncia definitiva alla riduzione della capacità. La decisione sui parametri della stagione estiva 2027 resta infatti aperta e sarà oggetto dell’incontro convocato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il progetto di riduzione della capacità e le code ai passaporti

La vicenda era emersa già a ottobre, quando l’Enac aveva prospettato una riduzione della capacità del Terminal 1 per la stagione estiva 2027, da fine marzo a fine ottobre. Come aveva raccontato MalpensaNews, il parametro relativo ai passeggeri in partenza sarebbe dovuto scendere da 4.300 a 4.100 all’ora, mentre per il Terminal 2 sarebbe rimasto confermato il limite di 2.500 passeggeri all’ora.

Alla base della decisione c’erano le difficoltà registrate ai controlli di frontiera, aggravate dall’introduzione del nuovo sistema europeo Entry/Exit System (EES), che prevede la raccolta di dati biometrici, tra cui impronte digitali e immagini del volto, per i viaggiatori di Paesi terzi interessati dalla normativa.

L’applicazione delle nuove procedure ha provocato lunghe attese in diversi aeroporti europei, compreso Malpensa, dove ai problemi legati al sistema informatico si aggiungono quelli relativi alla disponibilità di personale e agli spazi necessari per gestire i flussi dei passeggeri. La riduzione della capacità era stata individuata come possibile soluzione per evitare che nelle ore di punta, soprattutto al mattino, il numero di viaggiatori superasse quello gestibile dalle infrastrutture e dai controlli. Una scelta che avrebbe però potuto incidere sulla programmazione dei voli delle compagnie aeree, in particolare dei collegamenti a lungo raggio.

La protesta degli aeroporti europei e la lettera a Salvini

Il provvedimento aveva provocato la reazione di ACI Europe, l’associazione che rappresenta gli aeroporti europei.

Il direttore generale Olivier Jankovec aveva scritto il 19 novembre al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con copia ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e del Turismo Gianmarco Mazzi, esprimendo la «più profonda preoccupazione» per una misura considerata senza precedenti.

La lettera, di cui aveva dato notizia il Corriere della Sera, contestava soprattutto le possibili conseguenze per la connettività di Milano, della Lombardia e dell’Italia.

Secondo ACI Europe, Malpensa sarebbe stato l’unico aeroporto europeo a subire una limitazione della capacità per le difficoltà di applicazione del sistema EES, nonostante code e rallentamenti fossero stati segnalati anche in altri grandi scali del continente.

Il 26 novembre il Tourism Manifesto, alleanza che riunisce oltre ottanta organizzazioni pubbliche e private del settore, ha chiesto all’Unione europea di ripristinare la possibilità di sospendere temporaneamente la raccolta dei dati biometrici negli aeroporti dove le nuove procedure provocano ritardi eccessivi.

Il punto sostenuto dalle organizzazioni europee è che le difficoltà dei controlli di frontiera, di competenza delle autorità nazionali, non dovrebbero tradursi in limitazioni alla capacità degli aeroporti e quindi all’offerta di collegamenti.

Ora il confronto al ministero dei Trasporti

La comunicazione dell’Enac apre dunque una nuova fase. I parametri della capacità aeroportuale restano per ora quelli precedenti, mentre la nota che ne aveva disposto il ridimensionamento è stata sospesa in vista dell’incontro del 30 novembre. Al tavolo del ministero saranno chiamati a confrontarsi i soggetti pubblici e privati che operano a Malpensa, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà dei controlli e valutare le soluzioni per la prossima stagione estiva.

Il nodo resta quello emerso nelle ultime settimane: garantire tempi di attesa accettabili ai controlli passaporti senza penalizzare la capacità dello scalo e i collegamenti internazionali. Per Malpensa, principale aeroporto intercontinentale del Nord Italia, la questione riguarda non soltanto la gestione dei passeggeri nelle ore di maggiore traffico, ma anche le prospettive di sviluppo delle rotte e le scelte delle compagnie aeree per l’estate 2027.

La sospensione annunciata dall’Enac evita per il momento l’applicazione del taglio, ma la decisione definitiva resta da prendere. Il prossimo passaggio sarà il confronto di lunedì 30 novembre al ministero dei Trasporti.