Strisce blu in via Walder, strisce verdi in viale dei Mille e parcometri per chi lascia l’auto accanto al Centro anziani di piazzale Kennedy. Il nuovo assetto della sosta approvato dalla Giunta Galimberti fa di Biumo Inferiore il terreno di scontro del momento, con la Lega che parla di «aumento sconsiderato» e chiede all’amministrazione di tornare sui suoi passi.

L’11 novembre la giunta comunale di Varese, riunita in videoconferenza con tutti i dieci componenti presenti, ha approvato all’unanimità la delibera 203, intitolata Piano generale della sosta, articolazione della tariffa dei parcheggi in piazzale Kennedy, via Walder, viale dei Mille. Il provvedimento si inserisce nel piano Varese si muove, approvato dal Consiglio comunale nel 2017 e più volte aggiornato.

L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per attivare il prima possibile le nuove aree e potenziare l’offerta di posti auto in un ambito con particolari esigenze di sosta.

Via Walder: scatta la tariffa blu

Gli stalli su strada di via Walder entrano nella tariffa blu: 1,50 euro l’ora dalle 8 alle 13 e 1 euro l’ora dalle 14 alle 20, dal lunedì al sabato. Secondo la Giunta, la via rappresenta il limite nord dell’ambito prossimo al centro e fa parte del quartiere di Biumo Inferiore, tra la stazione FNM, viale Belforte e via Morazzone. La delibera ricorda inoltre che via Walder ricade nella zona a rilevanza urbanistica già adottata nel 2017, dove non esiste l’obbligo di riservare aree di sosta gratuita.

Viale dei Mille: tariffa verde

Sul viale dei Mille, sia su strada sia fuori strada, si applica la tariffa verde: 0,80 euro l’ora dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, dal lunedì al sabato. Restano esclusi gli stalli per disabili e quelli rosa, e lo stallo per disabili mantiene la posizione attuale. Il Comune sottolinea che nelle vicinanze, in largo Belfiore, restano disponibili posti gratuiti a disco orario.

Piazzale Kennedy: due modifiche

Nel piazzale cambiano due cose, senza toccare le tariffe già in vigore:

Gli stalli con strisce blu lungo il muro del Centro diurno anziani, circa dieci e oggi usati soprattutto dai pendolari, escono dalla tariffa forfettaria di 2 euro al giorno e passano alla tariffa oraria verde. Lo scopo è garantire posti a rotazione per tutta la giornata a chi frequenta il centro, come richiesto dall’Assessorato ai Servizi sociali.

Gli stalli all’ingresso da via Maspero, lato sud ovest, circa otto e oggi a tariffa verde, diventano esclusivi per chi ha il permesso pendolari, per non penalizzare l’intermodalità.

Il parcheggio principale di piazzale Kennedy, 84 stalli, resta a 2 euro al giorno, con abbonamenti per utenti frequenti e pendolari. Alla Polizia Locale spetta emanare le ordinanze attuative, all’Ufficio Strade la segnaletica, ad AVT l’adeguamento di parcometri e cartellonistica.

L’attacco di Stefano Angei (Lega)

Il consigliere comunale della Lega Stefano Angei ha espresso «la più ferma e totale contrarietà all’ennesimo provvedimento della giunta Galimberti sul regime della sosta». Per l’esponente del Carroccio si tratta di «una scelta miope e profondamente ingiusta, che colpisce direttamente l’area di Biumo Inferiore, un quartiere storico e strategico che meriterebbe attenzione e rilancio, non l’ennesima stangata».

Nel mirino c’è soprattutto il passaggio di via Walder alla tariffa blu, che per Angei «rappresenta un aumento sconsiderato delle tariffe». A questo, aggiunge, si sommano la tariffa verde a 0,80 euro l’ora su viale dei Mille e le novità di piazzale Kennedy, «dove persino gli stalli lungo il muro del nuovo centro anziani vengono sottratti alla tariffa agevolata di 2 euro al giorno per finire a pagamento orario».

Il consigliere allarga poi il discorso alla gestione della mobilità: «Non si può continuare a governare la mobilità cittadina mettendo sistematicamente le mani nelle tasche dei varesini». Secondo Angei «da quando questa giunta si è insediata, Varese ha serissimi problemi di parcheggio e ogni intervento dell’amministrazione sembra andare nella direzione opposta rispetto ai bisogni reali dei cittadini». Penalizzare la sosta nelle tre aree, afferma, «significa mettere in ulteriore difficoltà residenti, lavoratori, pendolari, anziani e le tante attività commerciali che resistono a Biumo Inferiore».

Angei annuncia che proseguirà la sua battaglia in aula: «È una politica inaccettabile, contro cui continuerò a battermi in Consiglio comunale». Poi si rivolge direttamente alla Giunta: «L’amministrazione faccia marcia indietro su questo provvedimento punitivo, ascolti finalmente i cittadini e i residenti di Biumo Inferiore e smetta di considerare gli automobilisti varesini come un bancomat per fare cassa».