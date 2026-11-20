Dalle origini del jazz ai giorni nostri, con la storia dei club di servizio a fare da filo conduttore. È il percorso proposto da “Sound of Service – Il ritmo del fare il bene“, in programma il 22 novembre alle 21 al Teatro Tirinnanzi di Legnano, in piazza IV Novembre 4/A. La serata accosta l’evoluzione del jazz alla nascita e allo sviluppo dei sodalizi internazionali impegnati al servizio delle comunità.

SEI ORGANIZZATORI

Sul palco la Simply Bop Big Band e, come ospite speciale, Giuseppe Del Bene, leader della Rotary Jazz Society. A promuovere l’appuntamento è il Rotary Club Parchi Alto Milanese, con la collaborazione di Lions, Kiwanis, Soroptimist, Inner Wheel e Panathlon. L’iniziativa riunisce così sei organizzazioni attorno a un impegno comune e gode del patrocinio del Rotary e del Rotaract del Distretto 2042.

UNA SERATA A SOSTEGNO DI OLGA

La serata sostiene OLGA, realtà impegnata nell’educazione contro ogni forma di violenza. Il pubblico potrà contribuire con un’offerta libera all’ingresso. La prenotazione è consigliata e si può effettuare scrivendo a info@soundof.it, lo stesso indirizzo a cui rivolgersi per informazioni. I dettagli dell’appuntamento sono disponibili sul sito soundof.it.