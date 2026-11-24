Spaccata nella notte in una pizzeria di Morazzone: il ladro porta via 170 euro
Il colpo nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre in via Europa. Intrusione scoperta grazie alla videocamera collegata al cellulare. «Episodio simile a quello avvenuto in paese tre settimane fa»
Un uomo ha sfondato il vetro della porta d’ingresso di una pizzeria di Morazzone e ha rubato tutto quello che ha trovato nella cassa. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre nella pizzeria “Pizza Sofia” in via Europa 54. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Carnago.
La dinamica del furto a Morazzone
Il commerciante ha chiuso il locale intorno alle 23:00 di domenica 22 novembre ed è tornato nella sua abitazione a Varese. Intorno all’1.40 della notte, l’applicazione collegata all’impianto di videosorveglianza gli ha inviato una segnalazione sul telefono cellulare per un movimento vicino all’ingresso. L’uomo ha controllato le immagini registrate e ha visto cosa era successo poco prima.
Intorno all’1.04, un ladro è arrivato davanti alla pizzeria a bordo di un ciclomotore. Nel giro di pochi secondi, ha infranto il vetro della porta d’ingresso, è entrato nel locale e ha raggiunto il registratore di cassa. Ha preso circa 170 euro in contanti e il contenitore delle monete, poi è fuggito.
Dalle riprese il titolare ha notato alcuni dettagli del responsabile: un uomo di corporatura magra, carnagione chiara e alto circa un metro e ottanta. Indossava una tuta chiara e un casco bianco e nero. Il commerciante ha chiamato il 112 alle 1.46. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castiglione Olona, ma ormai il ladro si era già allontanato.
L’inaugurazione meno di un anno fa, “Ora i dipendenti hanno paura”
Il proprietario della pizzeria ha 34 anni e ha aperto questa attività a Morazzone otto mesi fa. Prima di mettersi in proprio, ha lavorato per otto anni come pizzaiolo in un locale di piazza XX Settembre a Varese.
Il titolare ha spiegato che è la prima volta che subisce un episodio simile nel suo locale e che il furto ha creato molta preoccupazione tra il personale. Secondo quanto riferito dal commerciante, una sua dipendente ha avuto paura a lavorare da sola in pizzeria dopo l’accaduto.
L’uomo ha inoltre segnalato che tre settimane fa a Morazzone si è verificato un altro colpo con modalità simili, sempre opera di un malvivente in motorino.
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