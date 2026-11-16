Spettacolo, da Regione Lombardia 100mila euro per sostenere gli artisti con disabilità

Centomila euro per sostenere l’attività professionale degli artisti con disabilità e favorire la messa in scena di nuove produzioni di danza e teatro. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato lo stanziamento a favore di “Pratiche di accessibilità”, iniziativa promossa da Oriente Occidente Impresa Sociale Ets in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Il programma finanzia attività di accompagnamento specialistico rivolte agli enti culturali, oltre a percorsi di ricerca, sperimentazione e produzione condotti direttamente da artisti con disabilità. «Il talento non deve incontrare barriere — dichiara l’assessore Francesca Caruso —. Un artista deve avere la possibilità di formarsi, lavorare e vedere riconosciute le proprie capacità, indipendentemente dalla presenza di una disabilità. Oggi esistono ancora ostacoli che rendono questo percorso più complesso, anche per i costi aggiuntivi che molti professionisti devono affrontare: con questo stanziamento intendiamo offrire strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale».

Residenze artistiche e collaborazione con l’alta formazione

Il finanziamento regionale amplia l’intervento già avviato da Fondazione Cariplo nell’ambito della sfida di mandato “Destinazione Autonomia”. Nel dettaglio, il progetto prevede il lancio di una selezione dedicata agli artisti con disabilità per accompagnare lo sviluppo di nuove opere, mettendo a disposizione risorse per la ricerca, periodi di residenza presso istituzioni formative e realtà artistiche lombarde e supporto alla produzione.

Parallelamente, l’iniziativa coinvolgerà le istituzioni dell’alta formazione artistica e culturale della Lombardia con l’obiettivo di rendere più accessibili i piani di studio e l’ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto si inserisce nella linea di lavoro portata avanti da Oriente Occidente — realtà organizzatrice dell’omonimo festival di danza e partner italiano della rete europea “Europe Beyond Access” — e prosegue il percorso avviato da Regione Lombardia nel 2022 con l’iniziativa “Presenti Accessibili”, realizzata insieme al Ministero della Cultura.