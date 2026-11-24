Tre ore di musica e pedali per uno scopo nobile: raccogliere fondi per combattere la sclerosi laterale amiotrofica, la famigerata SLA. Sabato 28 novembre il palasport comunale “Fassi” di Castiglione Olona (in via De Gasperi) si riempirà di appassionati pronti ad unirsi alla “Spinning Marathon” giunta all’11a edizione e organizzata dal Team Lino.

L’appuntamento prenderà il via alle 17 per concludersi alle 20 e permetterà di raccogliere fondi che saranno destinati a AISLA Varese. Il Team Lino infatti è nato 13 anni fa per affiancare Pasquale “Lino” Federico, appassionato di ciclismo che dal 2008 convive con la SLA. Da allora gli amici e i familiari si sono impegnati in attività benefiche che coniugano gli aiuti alla ricerca con la passione per lo sport dei pedali.

«Dalla nostra fondazione abbiamo deciso di trasformare l’affetto e la vicinanza in un impegno concreto lottando non solo per Lino, ma anche per tutte le persone che affrontano ogni giorno le difficoltà legate a questa malattia» spiegano gli organizzatori. «L’ unico grande obiettivo delle nostre manifestazioni è continuare a pedalare insieme, perché nessuno si senta solo in questa battaglia».

Chi desidera iscriversi alla “Spinning Marathon”, o vuole ricevere maggiori informazioni sulla manifestazione, lo può fare scrivendo una e-mail a pasqualefederico59@gmail.com.

L’evento è organizzato in collaborazione con Quinto Elemento di Venegono Inferiore, New Energy Cassano Magnago, Gymnic Palestre Vedano e Induno Olona, Synergia Venegono Superiore, Judo Bu Sen Tradate, AVIS Castiglione Olona con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona