Splende il sole sul secondo giorno dei Mondiali Master di ciclocross all’ippodromo di Varese
Dopo la staffetta di ieri, oggi alle Bettole partono le gare individuali: oltre 500 amatori da 26 nazioni si sfidano sul circuito. Domenica la festa finale e il passaggio di consegne al Mugello
All’ippodromo Le Bettole di Varese splende il sole e si respira aria di festa. I Mondiali Master di ciclocross sono arrivati al loro secondo giorno: ieri pomeriggio la staffetta a squadre ha aperto le gare, e oggi tocca alle prove individuali. Questa mattina il campo di gara era già pieno di gente. I volontari erano al lavoro dalle prime ore e i tecnici sistemavano gli ultimi dettagli del tracciato prima del via, fissato per le 12.15.
Siamo alla seconda edizione varesina della rassegna iridata riservata agli amatori dai 35 anni in su. Per tre giorni l’ippodromo diventa la casa di ciclisti di ogni età arrivati da tutto il mondo, molti con la maglia della propria nazionale. Alla vigilia gli iscritti erano già più di 500, e gli organizzatori sperano di arrivare a 600. Sono 26 i Paesi rappresentati: la Germania ha il gruppo più numeroso, poi vengono Francia, Regno Unito, Belgio, Svizzera, Olanda, Polonia e Spagna. Fra le donne in gara, quattro su cinque arrivano dall’estero.
Il circuito è lungo 2.500 metri e gira al centro dell’ippodromo, tra sterrato e scalini. I due ponti artificiali obbligano i corridori a scendere e risalire, e regalano al pubblico i passaggi più spettacolari. Per Varese questo prato ha un valore speciale: nel 2008 qui partiva e arrivava il Mondiale assoluto su strada, e oggi qui torna una maglia iridata, anche se questa volta per gli amatori.
Oggi si corre fino alle 15.30 circa, con le premiazioni dalle 16. Domani, domenica 29 novembre, le gare ripartono alle 9 e vanno avanti fino alle 15.30. Poi, fino alle 17 circa, sul percorso c’è la gara Special Olympics, con gli atleti con disabilità intellettive e relazionali. Si chiude con le ultime premiazioni e con l'”Aperibinda”, il brindisi di saluto della S.C. Alfredo Binda. La società del presidente Renzo Oldani organizza l’evento per il secondo anno di fila, sotto l’egida dell’UCI. Durante la cerimonia finale Varese passerà il testimone al Mugello, che ospiterà le prossime due edizioni. Il programma completo è sul sito della manifestazione.
La festa fuori pista
Anche chi non corre ha diversi motivi per passare dalle Bettole. Oggi e domani, dalle 10 alle 16, c’è una caccia al tesoro aperta a tutti, organizzata con Arrampicata Varese. Si parte da piazza Beccaria e si seguono sei QR code lungo viale Aguggiari, con quiz sulla storia del ciclismo varesino, fino al Race Village dell’ippodromo, dove si ritirano i premi. Qui si possono vedere anche due mostre. “Colori in volata” raccoglie le opere degli studenti dei licei artistici Don Milani di Tradate e Manfredini e Frattini di Varese, ispirate al ciclismo. “Tre Valli Varesine. Quando il ciclismo è passione” presenta le foto di Mattia Ozbot, Sarah Cavallini e Flaviano Ossola sull’ultima edizione della corsa: i pannelli si possono portare a casa con una donazione a Il Pane di Sant’Antonio ODV.
La festa poi si sposta in centro. Stasera, dalle 17.30 alle 22, si accendono le luci di Natale ai Giardini Estensi e aprono i mercatini in piazza Monte Grappa. Così corridori e famiglie arrivati da lontano possono godersi Varese anche dopo le gare.
Mondiali di ciclocross, superata quota 500 iscritti. Venerdì pomeriggio la staffetta apre il programma gare
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