Spolverata d’inverno sul Campo dei Fiori: prima neve ma non dura, ecco cosa dice il meteo
Il bianco fa capolino sulla vetta varesina tra nebbie e nubi basse: ecco cosa mostrano gli scatti della webcam e cosa annuncia il Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni
La prima neve della stagione ha imbiancato il Campo dei Fiori oggi, domenica 22 novembre 2026. Gli scatti della webcam ripresi poco dopo mezzogiorno mostrano una spolverata bianca sulle superfici e sulle cupole dell’osservatorio, avvolte da banchi di nebbia e da un cielo grigio e compatto che riduce la visibilità verso le cime circostanti.
Sono i primi fiocchi di questo fine 2026. Nella prima parte del 2026 invece il Campo dei Fiori era stato interessato da diverse nevicate, in particolare tra la fine di gennaio e la metà di marzo. Tra il 27 e il 28 gennaio 2026 una nevicata aveva imbiancato la cima con un accumulo di circa 23 centimetri mentre nei fondovalle pioveva, mentre a febbraio 2026 l’accumulo complessivo sul massiccio aveva raggiunto i 42 centimetri su un totale invernale di 88 centimetri. Più pesanti erano stati gli effetti nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2026, quando una nevicata notturna aveva provocato disagi alla viabilità nella zona collinare a nord di Varese, con alberi caduti, interruzioni di corrente e tratti impraticabili tra Sacro Monte e Campo dei Fiori.
E adesso cosa accadrà? Potremo andare a slittare? No, al momento no. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, per domenica 22 novembre 2026 il tempo resta molto nuvoloso o coperto fino al primo pomeriggio, con piogge sparse e deboli nevicate oltre i 1000 metri. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si attenuano gradualmente a partire da ovest, lasciando spazio ad alcune schiarite sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale, destinate ad ampliarsi in serata.
Lunedì 23 novembre 2026 la giornata si presenta in parte soleggiata, con passaggi di nubi medio-alte al mattino. Il tempo resta asciutto, salvo qualche traccia di nevischio sulle Alpi di confine spinto dal vento settentrionale, mentre al mattino si segnala a tratti un moderato favonio vicino a Verbano e Lario.
Martedì 24 novembre 2026 il mattino offre tratti parzialmente soleggiati con nubi basse e locali nebbie in pianura, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenta gradualmente su tutta la regione fino a portare qualche goccia di pioggia in serata. Mercoledì 25 novembre 2026 tornano i cieli grigi, con piogge diffuse in pianura e nevicate sulle Alpi attorno ai 1000 metri di quota.
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