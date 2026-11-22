La prima neve della stagione ha imbiancato il Campo dei Fiori oggi, domenica 22 novembre 2026. Gli scatti della webcam ripresi poco dopo mezzogiorno mostrano una spolverata bianca sulle superfici e sulle cupole dell’osservatorio, avvolte da banchi di nebbia e da un cielo grigio e compatto che riduce la visibilità verso le cime circostanti.

Sono i primi fiocchi di questo fine 2026. Nella prima parte del 2026 invece il Campo dei Fiori era stato interessato da diverse nevicate, in particolare tra la fine di gennaio e la metà di marzo. Tra il 27 e il 28 gennaio 2026 una nevicata aveva imbiancato la cima con un accumulo di circa 23 centimetri mentre nei fondovalle pioveva, mentre a febbraio 2026 l’accumulo complessivo sul massiccio aveva raggiunto i 42 centimetri su un totale invernale di 88 centimetri. Più pesanti erano stati gli effetti nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2026, quando una nevicata notturna aveva provocato disagi alla viabilità nella zona collinare a nord di Varese, con alberi caduti, interruzioni di corrente e tratti impraticabili tra Sacro Monte e Campo dei Fiori.

E adesso cosa accadrà? Potremo andare a slittare? No, al momento no. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, per domenica 22 novembre 2026 il tempo resta molto nuvoloso o coperto fino al primo pomeriggio, con piogge sparse e deboli nevicate oltre i 1000 metri. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si attenuano gradualmente a partire da ovest, lasciando spazio ad alcune schiarite sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale, destinate ad ampliarsi in serata.

Lunedì 23 novembre 2026 la giornata si presenta in parte soleggiata, con passaggi di nubi medio-alte al mattino. Il tempo resta asciutto, salvo qualche traccia di nevischio sulle Alpi di confine spinto dal vento settentrionale, mentre al mattino si segnala a tratti un moderato favonio vicino a Verbano e Lario.

Martedì 24 novembre 2026 il mattino offre tratti parzialmente soleggiati con nubi basse e locali nebbie in pianura, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenta gradualmente su tutta la regione fino a portare qualche goccia di pioggia in serata. Mercoledì 25 novembre 2026 tornano i cieli grigi, con piogge diffuse in pianura e nevicate sulle Alpi attorno ai 1000 metri di quota.