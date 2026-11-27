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Da qualche giorno a Malnate il servizio di sportello Cup al consultorio di piazza Libertà è stato dismesso. I cittadini malnatesi hanno annunciato una raccolta firme per il reintegro, mentre Asst Sette Laghi replica assicurando che il servizio sarà riattivato e potenziato entro metà dicembre.

La lettera e la raccolta firme dei cittadini

Sulla vicenda interviene un gruppo di residenti che ha inviato una lettera per denunciare lo stop alle attività amministrative allo sportello, lasciando operativo il solo punto prelievi, e annunciare una mobilitazione in città.

«Il Cup della Asst di Piazza Libertà a Malnate, dopo mesi estivi di incertezza, è stato definitivamente dismesso – scrive una delegazione di cittadini -. Attualmente è rimasto operativo solo il punto prelievi. I servizi di prenotazione e pagamento visite ed esami, scelta /revoca del medico di base, esenzioni sono quindi decaduti. Riteniamo necessario chiedere alla Asst l’immediato ripristino dello sportello cup come servizio di prossimità a tutti noi cittadini malnatesi. Per questo stiamo raccogliendo firme per chiedere il ripristino dello sportello Cup modificando una scelta incomprensibile di depotenziamento del servizio pubblico. Sabato 28 novembre Mattina, saremo in Piazza del Mercato , via san Francesco a Malnate»

La replica e il piano di rilancio di Asst Sette Laghi

Alla protesta risponde Asst Sette Laghi, spiegando le ragioni organizzative dello stop temporaneo e indicando tempistiche, riorganizzazione oraria e nuove funzioni digitali per lo sportello malnatese.

«Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini di Malnate – spiega l’azienda socio sanitaria – a per la temporanea sospensione del servizio di prenotazione presso la sede di piazza Libertà e desideriamo fare chiarezza. La sospensione è legata al passaggio tra due cooperative che forniscono il personale necessario per lo svolgimento delle attività presso il punto prelievi. Questo cambiamento organizzativo ha comportato una temporanea interruzione anche del servizio di prenotazione, ma non corrisponde in alcun modo alla volontà di abbandonare o ridimensionare i servizi offerti ai cittadini».

«La Direzione e le strutture competenti di Asst Sette Laghi – si legge nel comunicato – sono già al lavoro da una decina di giorni per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di tornare a garantire la piena operatività del punto di Malnate entro la metà di dicembre. In questa direzione, si sta lavorando anche a una soluzione organizzativa concreta che prevede il potenziamento della linea amministrativa, attraverso una sua duplicazione per quattro ore al giorno: due ore dedicate al supporto delle attività del punto prelievi, con l’obiettivo di azzerare gli attuali tempi di attesa, e due ore riservate alle attività Cup e al ritiro dei referti.»

«Ma c’è un aspetto ulteriore che vogliamo sottolineare – prosegue l’Asst -: la nostra intenzione non è semplicemente quella di riattivare un tradizionale sportello Cup, ma di sviluppare un servizio più completo e innovativo a favore dei cittadini. Vogliamo affiancare alla possibilità di prenotare visite ed esami un’attività di accompagnamento e supporto, soprattutto per le persone che incontrano maggiori difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali. L’obiettivo è aiutare tutti i cittadini ad accedere pienamente e consapevolmente alle opportunità offerte dal Servizio Sanitario Regionale: dal Fascicolo Sanitario Elettronico alla prenotazione attraverso il call center aziendale, fino ai portali regionali per la fruizione dei servizi sanitari.»

«La digitalizzazione deve rappresentare un’opportunità e non un ostacolo – conclude la nota dell’azienda -. Per questo è importante che accanto agli strumenti telematici ci siano persone in grado di orientare, informare e accompagnare chi ne ha bisogno. Il nostro impegno è quindi duplice: ripristinare quanto prima il servizio di prenotazione a Malnate, con un potenziamento concreto delle attività e una prospettiva di piena operatività entro metà dicembre, e trasformarlo in un punto di riferimento ancora più utile ed efficace per tutta la comunità. La prossimità dei servizi e l’attenzione alle esigenze dei cittadini restano una priorità per Asst Sette Laghi».