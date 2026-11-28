Spray urticante, calci e minacce al dipendente di un negozio di Gallarate: due fratelli banditi dai locali pubblici della città
Il questore di Varese ha vietato ai due uomini di entrare nei locali pubblici della città per un anno e mezzo e per due anni. Tutto è cominciato quando il personale di un esercizio di piazza Giovanni XXIII si è rifiutato di servire uno dei due
Il questore della provincia di Varese ha firmato due provvedimenti di “Daspo Willy”, cioè il divieto di accesso ai locali di trattenimento e di pubblico spettacolo, nei confronti di due fratelli. Secondo la polizia sono i responsabili di un’aggressione ai danni di un dipendente di un esercizio commerciale di piazza Giovanni XXIII, a Gallarate. I due uomini, cittadini stranieri, non potranno entrare nei locali pubblici della città per un anno e sei mesi il primo e per due anni il secondo.
Gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno ricostruito la vicenda. All’inizio c’è stata una discussione tra il personale del locale e un cliente, che i dipendenti si erano rifiutati di servire. L’uomo ha reagito cercando di entrare in cucina e ha spruzzato spray urticante contro un dipendente. I lavoratori sono riusciti ad allontanarlo, ma circa un’ora dopo è tornato.
Al suo ritorno se l’è presa con un dipendente, prendendolo a calci e schiaffi e minacciandolo. Teneva in mano delle bottiglie di vetro e ha mimato il gesto di tagliargli la gola. Poi ha colpito la vetrata del bancone espositivo e ha causato danni ingenti. Gli agenti hanno trovato tracce di sangue vicino al bancone, sul pavimento, sulle pareti e dentro la vetrina in cui si conservano gli alimenti.
Sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato. Dopo che l’aggressore era stato allontanato, nel locale è arrivato un secondo uomo che ha detto di essere suo fratello. Anche lui ha rivolto pesanti minacce e intimazioni allo stesso dipendente.
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dalla polizia sono servite a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i due fratelli. Il titolare del locale e il dipendente aggredito hanno presentato denuncia-querela.
Il questore ha emesso i provvedimenti come misura di prevenzione, con lo scopo di contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei locali pubblici. Il cosiddetto Daspo Willy è stato introdotto nel 2020 e prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro nel settembre di quell’anno. Chi viola il divieto rischia la reclusione da uno a tre anni e una multa da 10mila a 24mila euro.
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