Sradica un cartello sul lungolago di Suna e morde un poliziotto: arrestato a Verbania
Un trentenne in stato di alterazione ha aggredito gli agenti intervenuti sul lungolago. Un poliziotto è finito in ospedale con sei punti di sutura a un dito. L'uomo aveva con sé un coltello a serramanico e droga
Ha sradicato un palo della segnaletica stradale, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti, arrivando a mordere un agente a un dito. È successo nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre sul lungolago di Suna, a Verbania, dove un trentenne del posto è stato arrestato dalla Polizia di Stato.
L’intervento delle Volanti è scattato dopo la segnalazione di un uomo intento a divellere un palo della segnaletica stradale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il trentenne in evidente stato di alterazione.
Durante il controllo, l’uomo ha iniziato a sputare addosso agli operatori e a spintonarli nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti. La situazione è rapidamente degenerata quando ha morso il dito di uno degli agenti, impegnato a bloccarlo. Per costringerlo a mollare la presa è stato necessario utilizzare lo spray urticante.
In supporto alle Volanti è intervenuto anche un equipaggio della Squadra Mobile, il cui contributo ha permesso di immobilizzare e ammanettare l’aggressore, successivamente accompagnato negli uffici della Questura.
Il poliziotto ferito è stato invece trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno applicato sei punti di sutura alla falange del dito lesionato.
Durante la perquisizione, il trentenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di nove centimetri e di una modica quantità di sostanza stupefacente.
A pesare sulla decisione di procedere con l’arresto è stata anche la condotta particolarmente aggressiva dell’uomo, che nelle ultime settimane era già stato denunciato in numerose occasioni per episodi di aggressione, resistenza, oltraggio, minacce e danneggiamenti.
Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per danneggiamento, resistenza e porto abusivo di strumenti da punta e da taglio, mentre per il possesso della sostanza stupefacente è stata elevata una sanzione amministrativa.
Informato il pubblico ministero di turno, il trentenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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