Ha sradicato un palo della segnaletica stradale, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti, arrivando a mordere un agente a un dito. È successo nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre sul lungolago di Suna, a Verbania, dove un trentenne del posto è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’intervento delle Volanti è scattato dopo la segnalazione di un uomo intento a divellere un palo della segnaletica stradale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il trentenne in evidente stato di alterazione.

Durante il controllo, l’uomo ha iniziato a sputare addosso agli operatori e a spintonarli nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti. La situazione è rapidamente degenerata quando ha morso il dito di uno degli agenti, impegnato a bloccarlo. Per costringerlo a mollare la presa è stato necessario utilizzare lo spray urticante.

In supporto alle Volanti è intervenuto anche un equipaggio della Squadra Mobile, il cui contributo ha permesso di immobilizzare e ammanettare l’aggressore, successivamente accompagnato negli uffici della Questura.

Il poliziotto ferito è stato invece trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno applicato sei punti di sutura alla falange del dito lesionato.

Durante la perquisizione, il trentenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di nove centimetri e di una modica quantità di sostanza stupefacente.

A pesare sulla decisione di procedere con l’arresto è stata anche la condotta particolarmente aggressiva dell’uomo, che nelle ultime settimane era già stato denunciato in numerose occasioni per episodi di aggressione, resistenza, oltraggio, minacce e danneggiamenti.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per danneggiamento, resistenza e porto abusivo di strumenti da punta e da taglio, mentre per il possesso della sostanza stupefacente è stata elevata una sanzione amministrativa.

Informato il pubblico ministero di turno, il trentenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.