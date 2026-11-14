Startup e manifattura, alla Liuc cento incontri per costruire nuove collaborazioni

Ascoltare giovani startupper che raccontano la propria creatura è un’esperienza che aiuta a comprendere cosa significhi avere un’idea capace di aprire una prospettiva per sé, per gli altri e, perché no, per il mondo. C’è un misto di fede e fiducia nel futuro nelle parole di chi prova a trasformare un’intuizione in impresa. Una spinta generativa che non si esaurisce nella tecnologia, nell’intelligenza artificiale o nelle reti neurali, ma nasce dalla capacità di immaginare qualcosa che ancora non esiste. E che può trovare nell’incontro con l’esperienza industriale le condizioni per diventare realtà, cambiando così il nostro modo di stare al mondo.

È qui che l’Open Innovation, espressione ripetuta per anni nei convegni e nei programmi di sviluppo, smette di essere una formula astratta e comincia a prendere forma. È quanto accaduto all’Università Liuc di Castellanza, dove il fermento imprenditoriale ha animato il Matching Day organizzato da Confindustria Varese: 24 imprese, 36 startup e circa cento incontri individuali per mettere in relazione il saper fare del manifatturiero varesino con nuove idee, tecnologie e modelli di business.

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IL DIALOGO TRA DUE MONDI

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato tre anni fa dall’associazione degli industriali con i progetti strategici “Ecosistema dell’Innovazione” e “Startup Your Ideas”, nell’ambito del piano #Varese2050. Dopo una prima esperienza rivolta alle imprese metalmeccaniche, il confronto è stato esteso a tutti i settori produttivi, dal tessile alla meccanica, fino all’aerospaziale. L’obiettivo è intercettare bisogni concreti delle aziende e individuare, nel mondo delle startup, tecnologie e competenze in grado di offrire risposte.

L’iniziativa nasce da un presupposto: «L’innovazione non si costruisce necessariamente all’interno dei confini di una singola azienda», ha spiegato Michela Conterno, vicepresidente di Confindustria Varese. «Le imprese portano la conoscenza dei mercati, dei processi industriali e delle esigenze produttive. Le startup offrono nuove tecnologie, modelli di business e capacità di sperimentazione».

Un confronto che assume particolare significato per il manifatturiero varesino. Con due secoli di vita alle spalle ora è chiamato a mantenere la propria competitività in uno scenario completamente cambiato e segnato dai costi energetici e dalla debolezza della domanda europea.

I BISOGNI DELLE IMPRESE

Il lavoro di preparazione è partito dall’ascolto delle imprese. Come ha illustrato Paola Margnini, coordinatrice dei progetti strategici di Confindustria Varese, attraverso la community degli innovatori e un questionario sono state raccolte circa quaranta risposte da aziende associate, utilizzate per individuare le principali necessità tecnologiche. Parallelamente è stato costruito un catalogo di circa 120 startup, ciascuna descritta in base alle soluzioni proposte, alle tecnologie proprietarie e ai bisogni industriali ai quali può rispondere.

nella foto da destra: Paola Margnini, Michela Conterno e Elena Zaffaroni

In cima alle richieste delle imprese figurano l’utilizzo dei dati e l’intelligenza artificiale. Seguono le tecnologie per l’energia e la decarbonizzazione, la manutenzione predittiva, l’automazione e la robotica. Tra gli altri ambiti emergono la sostenibilità dei materiali, la gestione della catena di fornitura, la logistica e il controllo qualità. Su queste esigenze è stata costruita l’agenda degli incontri bilaterali, con l’intento di superare la semplice presentazione delle startup e favorire un confronto su possibili applicazioni nei processi produttivi.

DALLE IDEE ALLE APPLICAZIONI

Le soluzioni presentate durante la giornata restituiscono la varietà delle competenze disponibili. Innochem, vincitrice del premio Later Stage di Startup Your Ideas, sviluppa una tecnologia di riciclo chimico degli scarti tessili a fibra mista, con recupero del poliestere e trasformazione del cotone in biocarburante. Nantoo lavora invece alla valorizzazione delle foglie raccolte nelle città, attraverso un sistema che le compatta e le trasforma in materia prima per nuovi materiali. Altre realtà si occupano di sistemi robotici flessibili ispirati ai movimenti della natura (Steitr), monitoraggio delle infrastrutture (DyMoND), sistemi hardware e software per controllare la concentrazione degli antibiotici nel sangue e personalizzarne il dosaggio (Pragma Diagnostics con la soluzione Titrix).

Imprese e startup durante una fase degli incontri

UNA RETE PER L’INNOVAZIONE

Il Matching Day rappresenta anche un passaggio nel lavoro di costruzione di un ecosistema territoriale dell’innovazione. Confindustria Varese ha sviluppato negli ultimi anni relazioni con università, centri di ricerca, cluster tecnologici, incubatori e acceleratori, dalla Liuc all’Insubria, da Comonext al Politecnico di Milano, fino all’Istituto Italiano di Tecnologia. Una rete pensata per accompagnare le imprese nella ricerca di competenze esterne e sostenere la crescita delle nuove iniziative imprenditoriali.

La giornata come ha spiegato Elena Zaffaroni, responsabile dell’incubatore di startup di Comonext, rientra inoltre nelle attività di Elevate, progetto Interreg Italia-Svizzera coordinato appunto da Comonext, che punta a mettere in relazione startup, piccole e medie imprese e investitori tra Lombardia e Canton Ticino.

Il risultato degli incontri si misurerà nella capacità di dare seguito ai contatti avviati alla Liuc. «Non vogliamo limitarci a favorire la conoscenza reciproca, ma contribuire alla nascita di collaborazioni concrete, in grado di generare innovazione, competitività e nuove opportunità per il territorio», ha sottolineato Conterno.

Per le imprese varesine il confronto con le startup diventa così uno strumento per esplorare soluzioni tecnologiche senza doverle necessariamente sviluppare al proprio interno. Per le giovani realtà imprenditoriali, invece, è l’occasione di verificare le proprie proposte a contatto con le esigenze della produzione industriale.