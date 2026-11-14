Stati Generali della Scuola Digitale, all’ultima giornata l’ai incontra le neuroscienze e il futuro dell’educazione
A Ville Ponti si chiude la decima edizione della manifestazione promossa da Impara Digitale. Al centro della giornata conclusiva neuroscienze, apprendimento e tecnologie
Tre giorni per interrogarsi sul futuro della scuola. Gli Stati Generali della Scuola Digitale chiudono oggi, sabato 14 novembre, la loro decima edizione a Ville Ponti, a Varese, con una mattinata dedicata al dialogo tra neuroscienze, apprendimento e intelligenza artificiale, in particolare alla domanda: «che cosa rende autenticamente umana l’intelligenza e quale ruolo deve assumere la scuola nel rapporto con tecnologie sempre più avanzate?»
Una conclusione che raccoglie molti dei temi emersi nel corso della manifestazione, riunendo ricercatori, pedagogisti, dirigenti scolastici ed esperti di innovazione. Il filo conduttore dell’edizione 2026,”Educare l’Umano. Abitare il Digitale”, ha attraversato gli incontri delle giornate precedenti. Sul palco si sono alternati rappresentanti delle istituzioni, studiosi e professionisti chiamati a confrontarsi sulle trasformazioni che stanno interessando il mondo dell’istruzione. Tra gli ospiti la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il presidente dell’INVALSI Roberto Ricci, lo psicoterapeuta Matteo Lancini e il musicista Franco Mussida.
I temi affrontati hanno spaziato dalla formazione dei docenti all’intelligenza artificiale applicata alla didattica, passando per il benessere degli adolescenti, la cittadinanza digitale, la disinformazione, la sicurezza informatica e il rapporto tra emozioni e apprendimento. Un confronto che ha coinvolto anche il mondo della ricerca scientifica, con il contributo del CNR e di numerosi studiosi provenienti da università e centri di ricerca.
Accanto agli interventi in plenaria sono previsti laboratori e approfondimenti dedicati all’inclusione, all’accessibilità, all’intelligenza artificiale nella scuola dell’infanzia, alla didattica immersiva e alle relazioni tra arte, musica e apprendimento. Un ultimo tassello di un’edizione che ha provato a mettere attorno allo stesso tavolo scuola, scienza e innovazione.
RIVIVI LE TRE GIORNATE
Stati Generali della Scuola Digitale: tre giorni di incontri in diretta dalle Ville Ponti
LEGGI GLI ARTICOLI SULL’EDIZIONE VARESINA
Frassinetti agli Stati generali della scuola digitale di Varese: “Il taglio al potenziamento dei docenti probabilmente non ci sarà”
A Ville Ponti aperti gli Stati generali della Scuola Digitale: “L’AI può creare nuove disuguaglianze”
“Gli adulti stanno rompendo il patto generazionale”: l’allarme di Matteo Lancini a Varese
Agli Stati Generali della Scuola Digitale l’IA entra nella scuola dell’infanzia: “Un alleato invisibile dietro le quinte”
Buytec porta agli Stati generali della scuola digitale il valore del ricondizionato e dell’educazione tecnologica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Bustocco-71 su La Pro Patria riparte da Pavia: obiettivo tre punti
PaoloFilterfree su Salvini resta alla guida della Lega per la quarta volta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.