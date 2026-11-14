Stati Generali della Scuola Digitale, all’ultima giornata l’ai incontra le neuroscienze e il futuro dell’educazione

Tre giorni per interrogarsi sul futuro della scuola. Gli Stati Generali della Scuola Digitale chiudono oggi, sabato 14 novembre, la loro decima edizione a Ville Ponti, a Varese, con una mattinata dedicata al dialogo tra neuroscienze, apprendimento e intelligenza artificiale, in particolare alla domanda: «che cosa rende autenticamente umana l’intelligenza e quale ruolo deve assumere la scuola nel rapporto con tecnologie sempre più avanzate?»

Una conclusione che raccoglie molti dei temi emersi nel corso della manifestazione, riunendo ricercatori, pedagogisti, dirigenti scolastici ed esperti di innovazione. Il filo conduttore dell’edizione 2026,”Educare l’Umano. Abitare il Digitale”, ha attraversato gli incontri delle giornate precedenti. Sul palco si sono alternati rappresentanti delle istituzioni, studiosi e professionisti chiamati a confrontarsi sulle trasformazioni che stanno interessando il mondo dell’istruzione. Tra gli ospiti la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il presidente dell’INVALSI Roberto Ricci, lo psicoterapeuta Matteo Lancini e il musicista Franco Mussida.

I temi affrontati hanno spaziato dalla formazione dei docenti all’intelligenza artificiale applicata alla didattica, passando per il benessere degli adolescenti, la cittadinanza digitale, la disinformazione, la sicurezza informatica e il rapporto tra emozioni e apprendimento. Un confronto che ha coinvolto anche il mondo della ricerca scientifica, con il contributo del CNR e di numerosi studiosi provenienti da università e centri di ricerca.

Accanto agli interventi in plenaria sono previsti laboratori e approfondimenti dedicati all’inclusione, all’accessibilità, all’intelligenza artificiale nella scuola dell’infanzia, alla didattica immersiva e alle relazioni tra arte, musica e apprendimento. Un ultimo tassello di un’edizione che ha provato a mettere attorno allo stesso tavolo scuola, scienza e innovazione.