Stazioni di Busto, Ferno e Lonate escluse dal nuovo progetto ferroviario, M5S: “Regione chiarisca”

«Sulla carta è un passo avanti nel garantire il collegamento tra il Canton Ticino e l’aeroporto di Malpensa, nel concreto rischia di penalizzare proprio il territorio della nostra provincia, che viene attraversato dalla linea ferroviaria».

Così la coordinatrice provinciale del M5S, Francesca Bonoldi, commenta il progetto che dovrebbe concretizzarsi nel marzo del 2027 prevedendo il transito quotidiano di diciannove coppie di treni da Novara verso Malpensa con prolungamento in direzione Gallarate, Varese, Mendrisio, Lugano e Bellinzona.

«La nuova configurazione di fatto cancella entrambe le fermate delle stazioni FS e FN di Busto Arsizio, interessando di conseguenza anche Ferno e Lonate Pozzolo, con ricadute sul servizio per i viaggiatori di un’estesa area del nostro territorio provinciale», specifica Bonoldi, annunciando come sul punto il M5S sia intervenuto a livello regionale attraverso l’interrogazione a risposta scritta presentata nei giorni scorsi dal Capogruppo in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, che riguarda anche l’analogo destino riservato alle stazioni di Turbigo, Castano Primo e Vanzaghello, nell’Altomilanese, il cui bacino d’utenza è parimenti vasto, nonché la copertura economica dell’intervento, i cui costi per la tratta tra il confine piemontese e Malpensa saranno coperti da Regione Lombardia e in merito a cui si chiede di specificare, anche a fronte di un possibile depotenziamento del servizio ai danni dei residenti, se occorrano stanziamenti ulteriori rispetto a quanto già preveda il contratto di servizio in essere con Trenord.

«Gli effetti conseguenti alla modifica di assetto del servizio meritano di essere puntualmente valutati rispetto alla domanda di mobilità locale», sostiene Nicola Di Marco, che nel documento interroga la Giunta anche rispetto al coinvolgimento dei Comuni interessati, ovvero se essi siano stati coinvolti o consultati nella definizione del nuovo modello o, in caso contrario, se sia intenzione della Regione promuovere un confronto con gli enti locali e con i rappresentanti dei pendolari prima dell’entrata in esercizio.

«Vogliamo inoltre sapere – prosegue il consigliere regionale – se siano state svolte specifiche valutazioni sulla domanda potenziale di tali stazioni, anche con riferimento ai lavoratori diretti a Malpensa, e se vengano comunque previsti servizi alternativi o compensativi per l’utenza interessata».

La questione sarà seguita dal M5S anche a livello territoriale, dove l’attenzione verso le esigenze di studenti e lavoratori pendolari è già alta. «Proprio di recente, grazie all’iniziativa promossa dal M5S Regionale abbiamo diffuso, tra i nostri aderenti ma anche attraverso i canali social affinché tutti i cittadini potessero partecipare, il modulo di segnalazione di esigenze e criticità del trasporto pubblico locale, portate all’attenzione del Consiglio regionale attraverso un intervento, durato ore, da parte dei nostri portavoce», ricorda Diego Carmenati, Rappresentante del Gruppo territoriale di Varese e centro-nord provincia.

«Sul caso specifico – conclude Antonio Giusti, Rappresentante del Gruppo territoriale di Busto Arsizio e centro-sud provincia – ci attiveremo per garantire che i residenti dell’area interessata non siano privati di un servizio essenziale per molti».