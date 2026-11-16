Stefano Rizzi, nuovo segretario della Cgil di Varese: “Si stanno saldando le generazioni, per rompere la narrazione tossica della coperta corta””

«Per la prima volta si ha la certezza che le generazioni future staranno peggio della generazione dei padri». Da questo punto fermo Stefano Rizzi, nuovo segretario generale della Cgil di Varese, parte per spiegare perché pensionati e giovani possono stare nella stessa piazza, come succederà in occasione delle prossime manifestazioni del 18 e del 20 novembre.

Rizzi, che ha lavorato per circa 18 anni come sviluppatore di software in un’azienda metalmeccanica del basso varesotto ed è poi passato alla categoria degli edili prima come funzionario e poi come segretario generale, succede a Stefania Filetti, chiamata ad un importante incarico nella segreteria nazionale.

Il suo mandato comincia alla vigilia della mobilitazione del 20 novembre, che per la Cgil è “elemento strategico”: nelle assemblee e nei volantinaggi, racconta, vede saldarsi le rivendicazioni di pensionate e pensionati con quelle di studentesse e studenti. Tra le proposte lanciate dal sindacato, una vera riforma fiscale progressiva e una tassa dell’1% sui redditi oltre i 2 milioni di euro.

Si parte da una grande mobilitazione. Come ci si sente a cominciare così?

«Porto innanzitutto l’eredità di Stefania Filetti, che mi ha preceduto ed è stata chiamata a un importante incarico nella segreteria nazionale. Lascia una Camera del lavoro e una segreteria che in questi anni hanno lavorato bene e tanto. Il peso di prendere in mano queste redini è grande, in un momento importante: la mobilitazione del 20 novembre per noi è l’elemento strategico. Sono però particolarmente fiducioso, perché le mobilitazioni in atto, le assemblee nei luoghi di lavoro e i volantinaggi ci dicono che abbiamo colto nel segno. E quando dico “abbiamo” lo dico non a caso al plurale: non c’è soltanto la Cgil, non ci sono solo i lavoratori, ma ci sono anche le organizzazioni studentesche. Nelle assemblee si sente il peso della crisi che stiamo attraversando, una crisi che non vede una via d’uscita se partiamo da ciò che il governo sta definendo con la legge finanziaria».

Giovani generazioni e pensionati insieme: è una novità.

«È la prima volta da molto tempo, e questo ci rende fiduciosi, perchè si stanno saldando le generazioni. Le rivendicazioni delle pensionate e dei pensionati e quelle delle studentesse e degli studenti pongono gli stessi temi, da due sguardi differenti, tipici di due generazioni. Da un lato ci sono pensionate e pensionati che subiscono il blocco delle rivalutazioni, quindi perdono potere d’acquisto, e che pongono il problema dei tagli alla sanità pubblica a favore di quella privata. La Fondazione Gimbe ci dice che se la spesa sanitaria complessiva scende sotto il 6% del prodotto interno lordo, la sanità, in termini di prevenzione e poi di cura, viene messa a rischio. Dall’altra parte ci sono le giovani generazioni, e dico così perché nelle organizzazioni studentesche ci sono anche giovani lavoratori e lavoratrici: sono quelli che stanno pagando più di tutti la precarietà, una questione che va avanti ormai da decenni e che da precarietà del lavoro diventa precarizzazione del quotidiano. Pongono anche loro un problema di reddito, un problema di casa, quindi un problema di futuro».

Qual è il suo background? Da quale mondo arriva?

«Ho lavorato per circa 18 anni in un’azienda metalmeccanica del basso varesotto, dove sviluppavo software, e per alcuni anni ho svolto anche il ruolo di rappresentante sindacale. Nel 2017 la Cgil mi ha chiamato a fare il funzionario nella categoria degli edili. Così, nei 18 anni successivi ho frequentato i cantieri, prima da funzionario, poi per otto anni da segretario generale».

Uno dei settori più duri, con le maggiori difficoltà e le maggiori ingiustizie.

«Un settore che mi ha insegnato molto, e a cui credo di dovere molto. Fare il funzionario sindacale in edilizia vuol dire stare nei cantieri e incontrare tutte le sofferenze e le difficoltà: uomini che a 65 anni stanno sui ponteggi, lavoratori stranieri che a malapena parlano l’italiano ma che forniscono la ricchezza di questo Paese. È un ambiente duro dal punto di vista della fatica, dove si faticava già ad arrivare a fine mese. Per me è stata una palestra assolutamente fondamentale».

Quali sono invece i settori che oggi vanno tenuti sotto osservazione?

«Noi abbiamo la fortuna, in questa provincia, di essere stati per molti decenni una provincia manifatturiera particolarmente importante. Insistono, insistevano, speriamo insisteranno, perché questa è la questione, aziende importanti ad alto valore aggiunto, dove c’è stata tanta contrattazione sindacale e dove salari, stipendi e garanzie nei luoghi di lavoro sono andati via via aumentando. Accanto a questo è cresciuto il settore dei servizi e della logistica, credo quello dove si sviluppa maggiormente la precarietà. Qui uomini e donne, nella logica degli appalti e dei subappalti, sono costretti a fare una molteplicità di lavori per mettere insieme salari e stipendi che permettano di arrivare a fine mese».

I pensionati sono ormai una componente quasi maggioritaria del vostro sindacato, e le loro difficoltà a volte cozzano con i diritti dei giovani lavoratori. Come si possono tenere insieme i problemi gravi dei pensionati e quelli di chi entra adesso nel mondo del lavoro?

«Diciamo subito una cosa: oggi, nel 2026, per la prima volta abbiamo la certezza che le generazioni future staranno peggio della generazione dei padri. Credo che dalla nascita di questa Repubblica ad oggi, quantomeno nei luoghi di lavoro, si abbia sempre avuto la certezza che, con l’avanzamento delle garanzie, i figli stessero meglio dei padri. Ora non più, e questa è un’inversione che ci preoccupa moltissimo, e ci preoccupa che il legislatore non comprenda questa prospettiva. Come si tengono insieme due preoccupazioni così diverse? Si tengono insieme già oggi, perché i temi sono gli stessi, e si tengono insieme rompendo questa narrazione tossica della coperta corta, per cui o aiuto i pensionati o aiuto le giovani generazioni».

Quale proposta fate a questo proposito?

«Il problema è che in questo Paese ci sono persone che detengono enormi ricchezze. Una proposta nuova, che abbiamo portato quattro giorni fa all’attenzione dell’opinione pubblica, è una vera riforma fiscale che, come dice la Costituzione, sia progressiva nelle tasse che si pagano. Dall’altro lato, c’è da pensare che in questo Paese ci sono 500.000 persone che hanno redditi, non patrimoni, quindi ciò che guadagnano in un anno, superiori ai 2 milioni di euro. Se facessimo una piccola tassa, una piccola percentuale, l’1%, su questi redditi, probabilmente potremmo sanare parti di quella finta coperta corta che diventa, ripeto, la narrazione tossica di questi anni».