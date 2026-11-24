Un approfondimento sulla storia locale attraverso gli strumenti dell’archeologia e della ricerca antropologica. È l’obiettivo dell’incontro «PatrimonioVivo a Leggiuno», in programma venerdì 27 novembre alle ore 17:30 al Teatro San Carlo di via Gioberti. L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi dell’Insubria, ente capofila del progetto Interreg Italia-Svizzera PatrimonioVivo, in collaborazione con il Comune di Leggiuno, la parrocchia dei Santi Primo e Feliciano, l’associazione storico-culturale Lezedunum e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il programma degli interventi

Al centro della serata c’è la Chiesa dei Santi Primo e Feliciano di Leggiuno, uno dei luoghi inclusi nella mappatura del progetto. A illustrare i diversi aspetti dello studio saranno quattro relatori:

Francesco Parnisari (vicepresidente di Lezedunum) approfondirà le note storiche del sito.

Sabrina Luglietti (Archeosolutions) presenterà il contesto archeologico.

Veronica Boscani (Università dell’Insubria) illustrerà gli aspetti legati alla ricerca antropologica.

Marta Licata (Università dell’Insubria) esporrà gli obiettivi generali e lo sviluppo del progetto.

L’itinerario culturale tra Varesotto e Canton Ticino

Finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021–2027, PatrimonioVivo mira a mettere in rete 14 siti storici — 10 sul versante italiano e 4 in Svizzera — legati ad antiche aree di culto, eremi e monasteri. Il lavoro integra ricerche bioarcheologiche sul campo e studio dei resti umani con lo sviluppo di strumenti digitali: è infatti prevista la creazione di una piattaforma web e di un’applicazione gratuita con contenuti multimediali e tecnologie immersive per ricostruire la vita delle antiche popolazioni insubriche.

Al termine della conferenza è previsto un rinfresco. Per partecipare all’incontro è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo email info@bioarcheo.it; ulteriori dettagli sul progetto sono disponibili sul sito interreg-italiasvizzera.eu.