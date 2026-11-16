Quasi 3,9 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali del Varesotto: è la cifra destinata alla provincia di Varese nell’ambito del nuovo piano di investimenti approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.

Il provvedimento prevede complessivamente 58,5 milioni di euro di finanziamenti regionali per 50 interventi sulla rete stradale provinciale lombarda, da realizzare nel periodo 2027-2031. A questi si aggiungono oltre 1,5 milioni per la manutenzione delle ciclovie nazionali del Sole e Vento.

Gli interventi riguarderanno in particolare la manutenzione straordinaria delle strade, il rifacimento delle pavimentazioni, l’adeguamento delle barriere di sicurezza, la segnaletica e l’illuminazione, oltre alla sistemazione degli incroci e alla prevenzione di cedimenti ed erosioni.

In provincia di Varese quattro interventi tra il 2028 e il 2031

Alla provincia di Varese sono destinati 3.861.000 euro, suddivisi in quattro interventi da 965.250 euro ciascuno. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza e la riqualificazione delle intersezioni lungo le strade provinciali, con una suddivisione tra zona nord e zona sud del territorio.

I primi due interventi, denominati lotto A, interesseranno rispettivamente le zone nord e sud della provincia, con un finanziamento di 965.250 euro per ciascuno. In entrambi i casi l’avvio dei lavori è previsto nel 2028, mentre la conclusione è programmata per il 2029.

Gli altri due interventi, denominati lotto B, riguarderanno ancora le zone nord e sud, sempre con uno stanziamento di 965.250 euro ciascuno. Per questi cantieri l’inizio dei lavori è previsto nel 2030, con conclusione nel 2031.

Tutti e quattro gli interventi saranno interamente finanziati dalla Regione. Nel programma diffuso non sono ancora specificate le singole strade provinciali o gli incroci interessati dai lavori, ma soltanto la suddivisione territoriale e la programmazione dei cantieri.

Come sono distribuiti i fondi nelle altre province lombarde

Il piano regionale assegna le risorse alle Province e alla Città metropolitana di Milano sulla base degli interventi individuati dagli enti territoriali.

La quota maggiore è destinata alla provincia di Pavia, con quasi 9,8 milioni di euro, seguita da Brescia con 9,1 milioni e Bergamo con 6,7 milioni. A Milano vanno 6,3 milioni, mentre Mantova riceverà poco più di 6 milioni e Cremona circa 4,8 milioni.

Dopo Varese, che ottiene 3,86 milioni, figurano Como con 3,45 milioni, Lodi con 2,6 milioni, Sondrio con poco più di 2 milioni, Lecco con 1,98 milioni e Monza e Brianza con 1,72 milioni.

Altri 1,5 milioni per le ciclovie lombarde

La delibera destina inoltre 1.555.500 euro alla manutenzione straordinaria delle ciclovie nazionali del Sole e Vento, per il periodo 2027-2030.

Le risorse riguardano complessivamente 265 chilometri di percorsi ciclabili nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e nella Città metropolitana di Milano. La provincia di Varese non è interessata da questa parte del finanziamento.

Nel dettaglio, a Pavia andranno circa 482mila euro, a Mantova 404mila, a Lodi 326mila, a Cremona 186mila e alla Città metropolitana di Milano circa 155mila euro.

Gli interventi potranno comprendere il rifacimento delle pavimentazioni, la manutenzione dei parapetti, il miglioramento della segnaletica e dell’illuminazione e l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza.

Terzi: “Continuiamo a investire sulla sicurezza”

«Con questo provvedimento confermiamo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle Province, mettendo a disposizione risorse importanti per la manutenzione e la sicurezza della rete stradale», spiega l’assessore regionale Claudia Maria Terzi.

I 58,5 milioni stanziati si aggiungono ai 40 milioni già destinati la scorsa settimana a 42 interventi di messa in sicurezza di ponti e gallerie. «Come Regione continuiamo ad affiancare gli enti provinciali con l’obiettivo di garantire infrastrutture sempre più sicure, efficienti e funzionali alle necessità di cittadini e imprese», conclude Terzi.