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Parcheggi gratuiti per i pendolari con l’abbonamento ferroviario, un buono scuola per chi frequenta le primarie paritarie, i primi quindici minuti di sosta senza pagare vicino alla Casa di comunità di viale Monte Rosa. Sono alcune delle proposte che arriveranno lunedì 30 novembre in consiglio comunale a Varese, convocato alle 20.45 al Salone Estense.

La serata ha però al centro il bilancio: l’assessora Cristina Buzzetti presenterà il Documento unico di programmazione 2027/2029 e lo schema di bilancio di previsione per lo stesso triennio. Chi non riesce a essere presente per motivi di salute documentati può collegarsi da remoto.

I conti, prima di tutto

Prima del bilancio 2027/2029 l’aula dovrà occuparsi di alcuni passaggi sui conti dell’anno in corso. Il consiglio ratificherà la variazione di bilancio approvata d’urgenza dalla giunta il 4 novembre, poi sarà modificata in parte la delibera del 1° ottobre sul prestito flessibile con Cassa depositi e prestiti, cambiando la durata del periodo di preammortamento. Il sindaco Davide Galimberti porterà invece in aula il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, legati a un accordo esecutivo.

Cimiteri, parcheggi, quartieri

Il sindaco illustrerà anche la scelta del modello con cui gestire i cimiteri cittadini. L’assessore Andrea Civati presenterà invece l’accordo con la Provincia per la gestione dei due parcheggi multipiano di proprietà provinciale. Il consigliere delegato Giacomo Fisco riferirà sulle nomine dei nuovi componenti dei consigli di quartiere, mentre Luca Battistella, che presiede la commissione, parlerà del conferimento del Premio al merito sportivo Città di Varese per il 2026.

Le mozioni

Nel lungo consiglio (che prevede ben 16 punti) sono previste anche diverse mozioni: e qui la scommessa è se sarà possibile discuterle tutte o alcune di loro saranno rinviate.

Il consigliere della Lega Stefano Angei, con altri firmatari, chiede parcheggi gratuiti per i pendolari con abbonamento ferroviario nelle stazioni cittadine. Il consigliere di Forza Italia Luca Boldetti propone un buono scuola comunale per le famiglie dei bambini che frequentano le primarie paritarie in città. Il consigliere di Lombardia Ideale Varese Franco Formato chiede, per le strisce blu vicino alla Casa di comunità di viale Monte Rosa, i primi quindici minuti gratuiti per chi accompagna anziani e persone fragili e una tariffa ridotta per il personale sanitario. Dal Partito democratico, Giulia Mazzitelli e Giacomo Fisco propongono corsi prematrimoniali comunali, aperti anche alle unioni civili.

Due mozioni riguardano invece la violenza nelle piazze. Quella di Forza Italia, firmata dal consigliere Simone Longhini, condanna i gravi episodi accaduti a Milano e in altre città italiane, esprime solidarietà alle vittime e sostegno alle forze dell’ordine. Quella di Fratelli d’Italia, dei consiglieri Salvatore Giordano e Eugenio De Amici, condanna violenze e blocchi illegali delle recenti manifestazioni e chiede iniziative per sicurezza, legalità e civile convivenza.

Gli ordini del giorno

In chiusura ci sono due ordini del giorno. Il primo, firmato congiuntamente da Matteo Bianchi (Lega) e Helin Yildiz (Partito democratico), chiede una politica di coesione europea 2028-2034 forte, territoriale e fondata sulla governance multilivello. Il secondo, di Luca Battistella (Partito democratico) e Dino De Simone (Progetto concittadino), chiede a Governo e Parlamento di fermare l’iter di revisione del nuovo Codice della strada e di investire di più, nella legge di bilancio 2027, su trasporto pubblico, mobilità sostenibile e sicurezza stradale.

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